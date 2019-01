"Estamos con peores indicadores de pobreza y de inflación que los que dejó el gobierno anterior"

Fotos 2019 "Este año la economía va a terminar con dos períodos consecutivos de gobierno sin crecimiento"

13/01/2019 -

Hace unas semanas, el economista José Luis Espert lanzó su candidatura a Presidente de la Nación por el partido libertario que integra junto a otros referentes con su colega Javier Milei, además de varios analistas económicos y personas afines a las ideas liberales.

Frontal, peleador -son antológicos sus contrapuntos en la red social twitter durante el gobierno kirchnerista con simpatizantes k- busca recoger en las próximas elecciones el caudal de votos de toda una franja que está desilusionada con la gestión del presidente Macri.

Desde su punto de vista, para que el país crezca y deje de repetir la historia de crisis, debe dar un giro de 180 grados en su política económica.

¿Qué propone el Movimiento Libertario por el que se candidatea a presidente?

Las bases de este movimiento son lo mismo que he dicho en los últimos 25 años. El tiempo me ha dado la razón. Estamos haciendo algo que está muy mal, profundamente mal y por eso nos va mal. En los últimos 25 años dije que la convertibilidad terminaba mal y terminó mal. Que el plan de los Kirchner terminaba mal e iba a ser un fracaso y lo fue. Fui muy crítico de Macri y su gobierno y estamos terminando con peores indicadores de pobreza, de inflación y de crecimiento que los que dejó el anterior gobierno así que lo que vengo diciendo es correcto. Creo que lo que hay que hacer es de a poco, cambiar 180 grados esta Argentina de los últimos 100 años. Tenemos un siglo de fracasos y está muy claro lo que está haciendo mal la Argentina. Lo que es sorprendente es que no haya cambiado todavía, que persiste en el error y se repite y se repite.

¿Cómo es el cambio que propone?

La Argentina tiene que tirar a la basura la sustitución de importaciones y tiene que abrir la economía al comercio que es la fuente de riqueza y de crecimiento. Venderle mucho al mundo y comprarle mucho al mundo, eso es lo que tiene que hacer. Para abrir el comercio y que no se funda medio planeta, la Argentina tiene que bajar impuestos, dado el déficit fiscal que tiene, tiene que bajar mucho más todavía el gasto público, deberían bajar impuestos y tiene que tener costos laborales y otra legislación laboral mucho más acorde a los países civilizados para no perecer en el intento y vivir del comercio.

Este es un país que está detrás de un proyecto absolutamente fracasado que es la sustitución de importaciones, con un Estado actual y con las leyes laborales de la época del fascismo italiano que incorporó Perón. Todo eso hay que dejarlo atrás, tirarlo, hay que hacer otra cosa. Tenemos que ir hacia una economía abierta al mundo pero con un Estado muchísimo más chico. Con menos impuesto, sin déficit y otras leyes laborales. Estas leyes laborales no le sirven a ningún trabajador, le sirven solo a los señores feudales sindicales.

¿Cuál debería ser el rol del Estado en esta propuesta?

Lo voy a definir por la negativa y la positiva. El Estado no es una agencia de empleo, ni tampoco es un ente que entrega subsidios a troche y moche como lo hace en la actualidad, subsidios económicos, subsidios a través de la promoción industrial, subsidios a través del otorgamiento de jubilaciones sin aporte, subsidios a través de pensiones por invalidez absolutamente injustificadas. Eso es lo que no debe ser el Estado, sí debe ser un prestador de bienes y servicios públicos, bienes y servicios que serían prestados de manera ineficiente por el sector privado. O sea, Defensa Exterior, Seguridad Interior, Diplomacia, Justicia. También diría ser un hospital de los que quedan fuera de la competencia del sector privado, en forma transitoria. Ese es el rol del Estado.

¿Cómo se proyectaría en ese modelo el sistema jubilatorio?

Creo que hay que ir a un sistema de capitalización, donde cada uno se haga responsable de con qué se quiere jubilar el día que sea jubilado. Pero, dado el déficit fiscal que tenemos, ese sistema de capitalización, lo opuesto al de reparto, sería conveniente hacerlo dentro del sistema estatal al estilo sueco. Y usar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar las jubilaciones, porque las jubilaciones que exceden la recaudación de aportes y contribuciones del sistema jubilatorio que tiene déficit, ese déficit son los aportes de los activos de los 90 que hoy ya se están jubilando, usar el FGS para pagar la jubilaciones hasta que se extinga el FGS si es necesario, pero basta de endeudar al país como se hace hoy, por el déficit.

¿Cómo debería ser la incorporación de empleos en el sector público?

Entre los tantos cambios copernicanos que hay que hacer es que hay que pensar en la gente de trabajo, en el empresario pyme, en los comercios, el autónomo, que vive desguazado a impuestos y a regulaciones que pone el Estado El sector público tiene que ser una cosa súper e híper profesional para prestar servicios públicos de gran calidad que hoy no lo está haciendo así que el acceso debería ser restringidísimo a gente que pueda demostrar aptitudes para prestar servicio público, sino no.

¿Qué estiman que hay que hacer con el sistema impositivo?

Hoy la presión impositiva en la Argentina está en 34 puntos del PBI, debería bajar entre 9 y 10 puntos del PBI, hay una necesidad enorme de bajar impuestos en primer lugar. Tenemos que volver a tener un sistema impositivo que recaude lo que se recaudó en los 40 años que van del 70 hasta fines de los 90. Con lo cual hay que eliminar retenciones a las exportaciones, los aranceles a la importación. La protección industrial, se debe hacer a través del dólar no a través de la protección arancelaria. Hay que eliminar todo el impuesto a las Ganancias para las personas físicas, gravar solamente las personas físicas de más de un millón de pesos de ingresos al año. Hay que bajar el impuesto a las Ganancias a las corporaciones y bajar el IVA sustancialmente. En las provincias, hay que eliminar el impuesto Residencial, el Inmobiliario a la tierra y bajar Ingresos Brutos, pero para todo eso hay que bajar el gasto público de manera sustantiva y la única forma de hacerlo es de a poco.

¿Cómo se hace el salto del actual modelo a ese que propone?

Si se quiere cambiar la estructura argentina eso es lo que se hace de manera gradual. Pero si se quiere mantener como Macri dentro del modelito de morondanga de toda la vida argentina, ahí los ajustes eran de shock. Cuando yo hablé de shock, de devaluar mucho más, de cortar el gasto público mucho más que los tarifazos, pero ahora si vamos a cambiar el país, eso se hace en varios períodos presidenciales.

¿Qué perspectiva tiene para este año de la economía?

Este año la economía va a terminar con dos períodos consecutivos de gobierno sin crecimiento. Este año vamos a terminar con otro año en recesión, con inflación en el mejor de los casos, un poco más baja que el año pasado. Va a ser otro mal año para la Argentina. Rescato muchas cosas de Macri como haber eliminado el cepo sin crisis, que nos sacó del default, el haber reconstruido la relación con el campo, no la guerra que planteaban los Kirchner, y licuar un poco la relación con China, pero nada más.

¿Ve como un problema el endeudamiento?

El endeudamiento es fruto del déficit, si no se baja el déficit no se va a bajar la deuda. El 2020 va a ser un problema. Hay que salir a negociar con el FMI un nuevo acuerdo para que nos den más plata porque si no va a ser difícil pagar la deuda. Todo lo que sea bueno para el país, nosotros lo vamos a evaluar siempre.