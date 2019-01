“Alan se bajó de la camioneta y le preguntó a Camila cómo estaba”

Hoy 20:56 -

Esta mañana, Alan Franco protagonizó un accidente de tránsito en el que embistió a un auto en el que viajaba una mujer embarazada. Tras lo sucedido, habló Hugo Issa, representante del jugador: “Venía de un cumpleaños”.

“No quiero minimizar el choque, pero tampoco lo maximicemos”, aseguró el empresario.

Y agregó: “Cuando ocurrió el choque, Alan se bajó de la camioneta y fue a preguntarle a Camila cómo estaba, ella le manifestó que sentía dolores en la zona derecha de su cuerpo”.

Por último, cerró: “Alan me dijo que estaba bien, que venía de un cumpleaños familiar. Si miran su Instagram, tiene fotos con la madre. No tengo por qué no creerle”.