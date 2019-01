Guaidó habló tras su liberación: "Trataron de ponerme esposas"

Hoy 21:47 -

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habló luego de la detención que sufriera durante una media hora. “Trataron de ponerme unas esposas y no lo permití”, expresó el funcionario.

Tras su liberación, Guaidó habló ante sus seguidores en el estado de Vargas y manifestó que el chavismo ya no tiene control sobre las Fuerzas armadas. “Están desesperados en Miraflores, no saben quién da la orden”, manifestó.

“Me secuestraron, estuvimos en un carro y me pude zafar del secuestro porque hay gente que cree en Venezuela. Trataron de ponerme unas esposas, no lo permití porque soy el presidente de la AN, porque represento a un poder legítimo”, sentenció.

Por otro lado, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Venezuela informó que se trató de “un procedimiento irregular y unilateral” por lo que los agentes había sido pasados a disponibilidad de inmediato.