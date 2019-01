CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de enero de 2019

Hoy 22:03 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.15 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR (CONTINÚA)

23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

23.45 VERDADES SECRETAS

00.30 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

22.00 INTRATABLES

TV PÚBLICA

15.15 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. HUAICO HONDO ®

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

22.00 BASQUET POR EL 14: OLIMPICO vs. PEÑAROL - VIVO

00.00 VIVIR SANTIAGO





CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

06.35 GAME OF THRONES: ICE AND FIRE: A FORESHADOWING

06.54 UN MONSTRUO EN PARÍS

08.36 ¡SÍ, SEÑOR!

10.35 ABRACADABRA

12.29 COMER, JUGAR, AMAR

14.17 GOOFY: LA PELÍCULA

15.52 EL QUINTO CUARTO

17.47 ACADEMIA DE VAMPIROS

19.44 DESCENDIENTES 2: VAN A CAER

22.02 ¡SÍ, SEÑOR!

00.00 BANSHEE

01.03 BANSHEE

02.09 THE KNICK





TNT

06.34 TNT BUZZ

06.37 TNT BUZZ

06.38 ULTRAVIOLETA

08.05 CRITICS’ CHOICE AWARDS 2019

10.21 HOY 13, MAÑANA 30

12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

12.58 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

13.25 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.38 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.52 TRON: EL LEGADO

15.56 LO MEJOR DE LOS CRITICS’ CHOICE AWARDS 2019

15.58 GODZILLA

18.01 LO MEJOR DE LOS CRITICS’ CHOICE AWARDS 2019

18.02 INTERESTELAR

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.02 TED 2

00.01 ANNABELLE

TCM

06.22 LA NIÑERA

06.45 LA NIÑERA

07.09 LOST

10.07 CASADOS CON HIJOS

11.22 LA NIÑERA

12.33 LOST

14.01 CASADOS CON HIJOS

15.15 TOM Y JERRY: LA PELÍCULA

16.42 SPACE JAM, EL JUEGO DEL SIGLO

18.18 FURIA SALVAJE

20.00 TANGO Y CASH

22.00 EL ESPECIALISTA

SPACE

07.35 EL NIÑO Y EL FUGITIVO

09.54 CÓDIGO GANGSTER

11.38 PRUEBA DE VIDA

14.05 VENGANZA LETAL

15.50 FIREWALL

17.42 AVIÓN PRESIDENCIAL

19.56 TERMINATOR: LA SALVACIÓN

22.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

00.15 TERRITORIO GRIZZLY

CINECANAL

08.00 INFOMERCIAL

08.30 INFOMERCIAL

09.00 INFOMERCIAL

09.30 INFOMERCIAL

11.35 KUNG FU PANDA 2

13.05 MARMADUKE

14.35 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

16.25 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY

18.22 MAGGIE

19.57 COWBOYS Y ALIENS

22.00 DRIVE: ACCIÓN A MÁXIMA VELOCIDAD

23.42 JUSTICIA CIEGA





A DÓNDE IR

EN ESCENA (PATAGONIA CASI ROCA)

*HOY, MIÉRCOLES 16 Y VIERNES 18, SEMINARIO DE ZAMBA. COORDINA CRISTIAN VÁZQUEZ.

CASA FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

*DANZAS FOLCLÓRICAS Y TANGO, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 22. PROF. CRISTIAN ROMANO.

TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 272)

*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZZO.





CLUB SARMIENTO (LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.





CINES

SUNSTAR

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

13/01 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 16/01 19:15 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES (3D)

ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

13/01 _ 16/01 22:20 (Cast)

JEFA POR ACCIDENTE (2D)

COMEDIA (ATP)

13/01 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

BUMBLEBEE (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 16/01 19:30 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES (2D)

ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

13/01 _ 16/01 22:30 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACION (ATP)

13/01 - 14:00 (Cast) 16:15 (Cast) 18:35

(Cast) 21:00 Cast)

DRAGON BALL

SUPER:BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

13/01 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:40

(Cast)

LA MULA (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16

AÑOS)

13/01 -16/01 22:30 (Subt)

SPIDER MAN: UN UNI VERSO

(3D)

ANIMACION (ATP)

13/01 14:00 (Cast) 16:20 (Cast) 18:40

(Cast)

AQUAMAN (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

13/01 -16/01 22:10 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 16:50 21:50 22:50

CASTELLANO 3D 20:20

DRAGON BALL SUPER: BROLY

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00

SPIDER MAN: UN NUEVO UNIVERSO

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:20 22:10

CASTELLANO 3D 17:00

SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO JUEVES)

26-01 BTS WORLD TOUR LOVE

YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00

Idioma: coreano. No viene con subtítulos.

Es el recital solamente.