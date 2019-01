Fotos Brindaron asistencia a más familias del interior y piden no ingresar al Dulce por precaución

14/01/2019 -

En el marco de la conformación del Comité de Emergencia provincial y el seguimiento de lo daños que provocaron las intensas precipitaciones registradas la semana pasada, el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, especificó que en lo que respecta a su área "hubo este fin de semana asistencia a familias de Fernández, Forres, Taboada, Pozo del Toba, Beltrán, El Cuadrado y Añatuya", comentó a EL LIBERAL, en relación con la entrega de agua mineral, mercadería, colchones y demás elementos. Agregó que si bien "todo está bajo control y no hubo mayores novedades el fin de semana, eso no quita que dejemos de estar atentos a los posibles reportes de lluvias que pueda haber, sobre todo en la zona del sudeste, al límite con Santa Fe", dijo, y advirtió: "lo que rogamos principalmente es que no llueva en toda la cuenca". Como dijo a este medio el ministro la semana pasada, por orden del gobernador Zamora tendrán como prioridad en este mes la construcción y posterior entrega de viviendas sociales a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en distintas partes del territorio. "Seguramente van a ser varias las viviendas sociales que se van construir, las que están caídas o con mucho riesgo de habitabilidad, sobre todo en las zonas de El Cuadrado, los lotes 51, 27 52, 41, en los departamentos Ibarra y Taboada", había detallado Niccolai. Hoy seguirán las reuniones y relevamientos encarados desde el Comité de Emergencia provincial, y sobre otras tareas, Alfredo Montero, de Recursos Hídricos de la provincia, comentó que la zona de La Cañada "fue muy perjudicada por las lluvias. Los campos se estuvieron desagotando sobre la ruta y hay algunas casas que todavía están con problemas", señaló. Por otro lado, dijo que seguirán los caudales altos en el río Dulce. Ayer desde el embalse de Río Hondo se erogaron 470 m3/ segundo, y tenía una cota de 272,02 m.s.n.m. Atento al importante aporte de agua, sostuvo que "se ha tratado que la erogación sea en forma gradual, para evitar que tengamos problemas con los peces", explicó. Ante la posibilidad de nuevas lluvias, Montero advirtió que "no se debe ingresar al río, atento a la fuerte correntada, porque mientras llueva en Tucumán el aumento del caudal se va a mantener", concluyó.