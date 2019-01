Benavides se recupera y quiere dar pelea en Perú

Fotos ACELERA. El corredor argentino se tiene fe para seguir dando pelea en la carrera más extrema del mundo.

14/01/2019 -

El argentino Kevin Benavides recuperó terreno valioso en el inicio de la segunda mitad del Dakar 2019 que se desarrolla en Perú. El piloto salteño, que padeció la dificultad de la etapa maratón previa al descanso, se acomodó en la cuarta colocación de la clasificación general tras escoltar en el especial de ayer al chileno Pablo Quintanilla, nuevo líder absoluto.

Benavides quedó separado por apenas 1m 52s de Quintanilla tras recorrer los 336 kilómetros cronometrados desde Arequipa a San Juan de Marcona. En la acumulada, el salteño se ubica ahora a 8m 1s del chileno, detrás del estadounidense Ricky Brabec y el australiano Toby Price.

La jornada fue redonda para Quintanilla, pese a sufrir un problema en su hoja de ruta. "Ha sido una etapa difícil. He atacado desde el inicio y he conseguido alcanzar a Kevin y adelantarlo. Después, en el km 290, he tenido un problema con el road book y no conseguía leerlo", comentó.

"A partir de ese momento he estado obligado a seguir a Kevin. Y después, al acercarnos a la meta, me ha saltado el piloto de la reserva. Al final ha sido una suerte haber estado obligado a rodar detrás porque si hubiera continuado al mismo ritmo me habría quedado sin gasolina. Mi día ha sido difícil y estresante, pero ha terminado bien", agregó en el sitio web oficial del Dakar.

La séptima etapa será un rulo en San Juan de Marcona, de 64 kilómetros de enlace y 323 kilómetros de especial.

Cuatri

Nicolás Cavigliasso marcha a paso firme hacia su primer triunfo en el Dakar, en su segunda participación en esta exigente competencia. El cordobés mantuvo su andar casi sin fisuras y logró su quinto triunfo parcial y se afianzó en la general, con una distancia de 1h 6m 49s sobre su comprovinciano Jeremías González Ferioli, que lo escoltó. Tercero continúa el bahiense Gustavo Gallego.