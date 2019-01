Citan a docentes para notificarse de resoluciones

14/01/2019 -

La Oficina de Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración (DGA), dependiente del Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan al objeto de notificarse de las resoluciones recaídas en cada uno de los trámites iniciados oportunamente, en la sede de la misma,que cuenta con nuevo edificio y ahora se encuentra en Av. Belgrano (S) Nº 1940, de la ciudad Capital.

Las presentaciones deberán realizarse de lunes a viernes en el horario de 8 a 12.30, indicaron.

Ellos son Mansilla, Maira Anahí, Asunto Nº. 478/2019; Sincovich, Luciano, As. 54176 y 54181/2018; Abregú, Emilia B., As. Nº 54454/2018; Velárdez, José M., As. Nº 53506 / 2018; Quintana Marisa A., As. Nº 53592/2018; Altamiranda, Cindy G., As. Nº 57083/2018; Saavedra, Fátima L., As. Nº 55293/2018; Carabajal, María M., As. Nº 52286 y 52290/2018; Costa, Jorge G., As. Nº 53168/2018; Prados, Rita de los Milagros, As. 27.606/2017; y Santillán Carlos A., As. Nº. 23673 / 2018.