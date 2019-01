Fotos La mamá de Rufina y Magnolia se sometió a las preguntas de sus seguidores

Después de celebrar las fiestas y disfrutar de sus vacaciones familiares, Eugenia la "China" Suárez (26) se prepara para debutar en Argentina, tierra de amor y venganza -la nueva superproducción de Pol-ka, que se verá en el prime time de ElTrece- mientras desarrolla su rol favorito: el de mamá, dice Clarín en su edición web. Feliz por la familia que formó junto a Benjamín Vicuña (40), la actriz se sometió a las preguntas de sus seguidores de Instagram donde respondió todo sin filtro. -¿Te gustaría buscar el varón en algún momento? -Por ahora estoy bien. Somos multitud y me gusta poder dedicarme a cada una. En un futuro, quizás. -¿Sos feliz? -Es un estado. En este momento de mi vida, sí. -Sos una madraza. Te admiro. -Gracias. Es mi prioridad y hago lo que puedo. Son mi vida. -¿Dónde está Benja que hace rato que no subís fotos con él? -Está con 3 proyectos. Lo extraño, pero cuando hay trabajo, hay que aprovechar y valorar. -Si le pudieras dar un consejo a la Euge del pasado, ¿qué le dirías? -Que escuche un poco más. Que no quiera llevarse el mundo por delante. Las cosas no funcionan así. -¿Qué es lo que más te ha costado de la maternidad? -La maternidad es hermosa, pero agotadora. Sobre todo con más de uno. Ahora entiendo y valoro el trabajo que hizo mi mamá.