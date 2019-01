Fotos “Los argentinos son muy apasionados con su tierra, viven intensamente”, dice el popular Antonio José

14/01/2019 -

El español Antonio José, nuevo valor de la música española que arrasa en los rankings latinos, aseguró ayer que "el argentino es muy enamorado de su tierra, la vive intensamente". Ganador del concurso "La Voz 2015" en la península Ibérica, acumula cuatro discos de platino gracias a las canciones ""El Viaje" y "Tú me Obligaste" y otro platino con el mega éxito "A un milímetro de ti". El flamenco y las influencias moras están presentes en la vida de José Antonio Sánchez Mazuecos, nacido en la localidad de Palma del Río, vecina a la ciudad española de Córdoba. "Mi madre siempre ha cantado. Mi abuelo tocaba la guitarra. Y el abuelo de mi otro abuelo era cantaor y tocaba en tablaos de Granada. Tenía 7 años y mi madre me invitó a subir al escenario para interpretar con ella ‘Por debajo de la mesa’, de Luis Miguel. Fue en un pub de Córdoba", contó el cantante. Pero en su infancia y adolescencia, Antonio José probó con el fútbol con un equipo de su ciudad y fue subcampeón de España en Futsal. ¿Cómo ha surgido todo esto? ¿Cómo ha ido todo después de ganar La Voz en 2015? AJ:- Apenas terminó La Voz sacamos el primer disco, que se llamó "El Viaje". Al año sacamos el segundo, que fue "Sentidos", y al año hemos sacado el tercero, "Un milímetro de ti". Ahora al año hemos sacado la reedición especial de "Un milímetro de ti" y el vinilo. O sea, un disco por año, trabajando, sin parar, de un lado para el otro como loco. ¿Qué fue variando de disco a disco, de proceso a proceso? ¿Qué fuiste metiéndole de tu música? AJ:- Desde el minuto 1 hice la música que quería, eso se me respetó muchísimo. Fue un disco inédito, un disco en el que le debo mucho a Antonio Orozco. La verdad que desde el minuto 1 él me apoyó, me brindó temas suyospara salir con el disco. Fue el disco que más rápido he grabado en mi vida,en 5 días lo teníamos grabado. Ni uno más, ni uno menos: 5 días. Estuvimos uno entero para grabar los 10 temas y los otros cuatro para producir y masterizarlo, trabajando día y noche. ¿Cómo querías que sonara el disco? ¿Querías fusiones con el folklore español? Sí, totalmente, ese pop llevado a Andalucía con ese deje flamenco que es lo que a mí me gusta. Soy de Córdoba, e hincha del Córdoba. Córdoba es flamenca por los cuatro costados. Es muy árabe, muy mora, una ciudad con mucho encanto y donde se vive el flamenco. De hecho, hay una noche en junio que se llama la Noche Blanca, que en los patios cordobeses, que son famosos mundialmente, hay artistas cantando por la calle, cantando por los tablados. Yo soy muy popero, tengo que decirlo. ¿En qué línea? ¿Qué te gusta? El pop mexicano, el pop español, el pop puro y duro. Alejandro Sanz, algo de David Bisbal, de mi amigo Orozco. Me encanta el rock también pero si tengo que elegir algo es el pop. Tengo claro lo que quiero hacer. Me gustan mucho los sonidos de ahora, el trap y el urbano, y de hecho yo soy un artista que me gusta mucho innovar y hacer cosas nuevas así que no descarto que en el próximo disco hagamos alguna locura, pero de las que me gustanhacer. La idea era fusionar mi lado flamenco, por así decirlo, con el urbano, esa música llevada un poco al reggaeton. La verdad que funcionó muy bien, fuimos doble disco de platino en España y no sé cuántas millones de visualizaciones tuvimos. Estuvimos compitiendo con mi querido Luis Fonsi cuando sacó el "Despacito", que arrasó. Estoy muy contento por vivir esa experiencia con ellos, fueron dos tipazos conmigo tanto Mauricio Rengifo como Alejandro, su hermano. Dos pedazos de compañeros de aventura.