CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de enero de 2019

15/01/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE LA TOMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.15 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.15 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR (CONTINUACIÓN)

23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

23.45 VERDADES SECRETAS

00.30 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 VHS

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EXPRESS AMATEUR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.29 ¿A QUIÉN AMA GILBERT GRAPE?

08.55 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS

10.39 MI PRIMER AMOR

12.26 MI LOCA FAMILIA

14.22 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

14.42 RATCHET Y CLANK

16.29 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS

18.14 FIN DE CURSO

20.14 MI PRIMER AMOR

22.00 DELIRIOS DE FAMA. TENACIOUS D

23.48 EL PEOR HOMBRE DEL MUNDO


TCM

06.48 LA NIÑERA

07.11 LOST

10.13 CASADOS CON HIJOS

11.27 LA NIÑERA

12.38 LOST

14.06 CASADOS CON HIJOS

16.10 SPACE JAM, EL JUEGO DEL SIGLO

17.43 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

19.24 SOMOS MARSHALL

22.00 LOS FEDERALES


TNT

06.37 HOY 13, MAÑANA 30

08.18 HAPPY FEET

10.09 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

11.50 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

12.50 LA ISLA DE NIM

14.26 SIN HIJOS

16.18 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

18.20 EL HOMBRE ARAÑA 3

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2

23.43 PROYECTO X


SPACE

06.00 DESPUÉS DE LA TIERRA

07.43 PRUEBA DE VIDA

10.06 FIREWALL

11.59 AVIÓN PRESIDENCIAL

14.09 ALERTA EN LO PROFUNDO

15.58 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

17.57 HOMBRES DE NEGRO 3

19.47 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

22.00 LOBO GUERRERO

23.41 PERSECUCIÓN EXTREMA 5

 

CINECANAL

11.15 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN

12.45 GOLONDRINAS Y AMAZONAS

14.25 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

16.20 EL ARQUITECTO

18.10 UN DESPERTAR GLORIOSO

20.20 EL CÍRCULO

22.00 SIETE DESEOS

23.45 SLOW WEST

 

SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.55 BLACK-ISH

09.45 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

13.25 CAPA Y DAGA, DE MARVEL

14.20 SIRENA

15.15 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.05 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

22.00 SIRENA

23.00 TIERRA DE ZOMBIES


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR (ROCA (S) 353)

*HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “VICE”.


EN ESCENA (PATAGONIA CASI ROCA)

*MAÑANA Y VIERNES 18, SEMINARIO DE ZAMBA. COORDINA CRISTIAN VÁZQUEZ.


CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

DANZAS FOLCLÓRICAS Y TANGO, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 22. PROF. CRISTIAN ROMANO.


TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 272)

*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZZO.


CLUB SARMIENTO (LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA,

CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.


SUMAMPA (PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR

GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.


CINES

SUNSTAR

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 16/01 17:00 (Cast)

SPIDERMAN: UN NUEVO

UNIVERSO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 16/01 19:15 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES

(3D)

ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 16/01 22:20 (Cast)

JEFA POR ACCIDENTE (2D)

COMEDIA (ATP)

HOY AL 16/01 17:20 (Cast)

BUMBLEBEE (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 16/01 19:30 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES

(2D)

ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 16/01 22:30 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/01 -16/01 16:15 (Cast) 18:35 (Cast)

21:00 Cast)

DRAGON BALL

SUPER:BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

14/01 -16/01 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)

LA MULA (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16

AÑOS)

HOY AL 16/01 22:30 (Subt)

SPIDERMAN: UN NUEVO

UNIVERSO (3D)

ANIMACION (ATP)

HOY AL 16/01 16:20hs (Cast) 18:40hs

(Cast)

AQUAMAN (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)


HÍPER LIBERTAD

BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 16:50 21:50 22:50

CASTELLANO 3D 20:20

DRAGON BALL SUPER:

BROLY APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00

SPIDERMAN: UN NUEVO

UNIVERSO APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:20 22:10

CASTELLANO 3D 17:00

SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO JUEVES)

Los horarios pueden ser modificados

ANTICIPADAS EN VENTA

26-01 BTS WORLD TOUR

LOVE YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00

Idioma: coreano. No viene con subtítulos.

Es el recital solamente.


 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de enero de 2019

También te puede interesar