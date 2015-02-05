CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de enero de 2019
Por El Liberal
15/01/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE LA TOMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.15 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.15 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 MINUTO PARA GANAR
22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
22.45 MINUTO PARA GANAR (CONTINUACIÓN)
23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
23.45 VERDADES SECRETAS
00.30 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.300 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 VHS
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 FOLCLUB
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.29 ¿A QUIÉN AMA GILBERT GRAPE?
08.55 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS
10.39 MI PRIMER AMOR
12.26 MI LOCA FAMILIA
14.22 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
14.42 RATCHET Y CLANK
16.29 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS
18.14 FIN DE CURSO
20.14 MI PRIMER AMOR
22.00 DELIRIOS DE FAMA. TENACIOUS D
23.48 EL PEOR HOMBRE DEL MUNDO
TCM
06.48 LA NIÑERA
07.11 LOST
10.13 CASADOS CON HIJOS
11.27 LA NIÑERA
12.38 LOST
14.06 CASADOS CON HIJOS
16.10 SPACE JAM, EL JUEGO DEL SIGLO
17.43 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER
19.24 SOMOS MARSHALL
22.00 LOS FEDERALES
TNT
06.37 HOY 13, MAÑANA 30
08.18 HAPPY FEET
10.09 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
11.50 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
12.50 LA ISLA DE NIM
14.26 SIN HIJOS
16.18 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
18.20 EL HOMBRE ARAÑA 3
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2
23.43 PROYECTO X
SPACE
06.00 DESPUÉS DE LA TIERRA
07.43 PRUEBA DE VIDA
10.06 FIREWALL
11.59 AVIÓN PRESIDENCIAL
14.09 ALERTA EN LO PROFUNDO
15.58 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
17.57 HOMBRES DE NEGRO 3
19.47 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
22.00 LOBO GUERRERO
23.41 PERSECUCIÓN EXTREMA 5
CINECANAL
11.15 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN
12.45 GOLONDRINAS Y AMAZONAS
14.25 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?
16.20 EL ARQUITECTO
18.10 UN DESPERTAR GLORIOSO
20.20 EL CÍRCULO
22.00 SIETE DESEOS
23.45 SLOW WEST
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.55 BLACK-ISH
09.45 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
13.25 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
14.20 SIRENA
15.15 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.05 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
22.00 SIRENA
23.00 TIERRA DE ZOMBIES
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR (ROCA (S) 353)
*HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “VICE”.
EN ESCENA (PATAGONIA CASI ROCA)
*MAÑANA Y VIERNES 18, SEMINARIO DE ZAMBA. COORDINA CRISTIAN VÁZQUEZ.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
DANZAS FOLCLÓRICAS Y TANGO, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 22. PROF. CRISTIAN ROMANO.
TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 272)
*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZZO.
CLUB SARMIENTO (LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA,
CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.
SUMAMPA (PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR
GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.
CINES
SUNSTAR
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 16/01 17:00 (Cast)
SPIDERMAN: UN NUEVO
UNIVERSO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 16/01 19:15 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES
(3D)
ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 16/01 22:20 (Cast)
JEFA POR ACCIDENTE (2D)
COMEDIA (ATP)
HOY AL 16/01 17:20 (Cast)
BUMBLEBEE (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 16/01 19:30 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES
(2D)
ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 16/01 22:30 (Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
14/01 -16/01 16:15 (Cast) 18:35 (Cast)
21:00 Cast)
DRAGON BALL
SUPER:BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
14/01 -16/01 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)
LA MULA (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16
AÑOS)
HOY AL 16/01 22:30 (Subt)
SPIDERMAN: UN NUEVO
UNIVERSO (3D)
ANIMACION (ATP)
HOY AL 16/01 16:20hs (Cast) 18:40hs
(Cast)
AQUAMAN (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HÍPER LIBERTAD
BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 16:50 21:50 22:50
CASTELLANO 3D 20:20
DRAGON BALL SUPER:
BROLY APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00
SPIDERMAN: UN NUEVO
UNIVERSO APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:20 22:10
CASTELLANO 3D 17:00
SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO JUEVES)
Los horarios pueden ser modificados
ANTICIPADAS EN VENTA
26-01 BTS WORLD TOUR
LOVE YOURSELF UN SEOUL
IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00
Idioma: coreano. No viene con subtítulos.
Es el recital solamente.