FÚNEBRES | 15 de enero de 2019

FALLECIMIENTOS

Ramona Gómez

Germán Absalón Orellana

María del Tráncito Gómez

Norberto de la Cruz Carrizo

Blanca Margarita Batallán de Migueles

Verónica del Valle Corbalán

Clara Luz Murúa (Córdoba)

José Luis Rodríguez (La Banda)

Sepelios Participaciones

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Su madre Olga Sacayán, su esposo Néstor Rómulo Migueles, su hija María Victoria Migueles y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9:30 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. "Ángeles todos, asístanme, acompáñenme al cielo para cantar con ustedes las eternas misericordias de Dios". Félix Antonio Bilotti, Norma G. Gómez, sus hijos Patricia, Antonio y Romina, su nieta Delina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Sus vecinos Beatriz Martín, Esther Martín de Díaz, y sus hijos Claudio y Luciano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso en el Señor. Consuelo y fortaleza para su familia.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Natalia Salto y Dario Salto con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Julia Asís e hijos, Chiquita, Jose, Guilly y sus respectivas familias, acompañamos a la flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en Paz.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Beatriz, Nilda y Félix Delcolla con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|.Acompañamos en su dolor a Victoria, Néstor Migueles y flia Batallan por la partida de nuestra querida Margarita: Juan, Tere, Valeria, Ariel y Flavia Martinetti participan con profundo dolor su fallecimiento.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Sus ex compañeras del colegio de Médicos; Claudia Jorge, Magalí Salvatierra, Graciela Brandan, Viviana Acuña, alicia Billanova, Ana Maria Diaz, Nony Cisneros y Patricia LLapur, acompañan a Néstor y Victoria en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|.Margui te guardo en mi corazón ! Tu tía - Comadre Kelly Migueles y toby ( tu Mascota ), participan con dolor su fallecimiento y sus restos serán sepultados hoy a las 9,30 en el cementerio Parque de la Paz.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Querida Marga que en este descanso eterno el Señor te proteja con su Manto. Dr. Carlos C. Carrizo, Adry, Becko y Sole. Acompañamos con profundo dolor a nuestros amigos Néstor y Victoria. Rogamos una oración en su memoria.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. La Dirección, Médicos, para médicos y personal del Sanatorio 9 de Julio participan con dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del amigo y colega del Dr. Migueles Néstor y madre de la Lic. Migueles participan con profundo dolor su fallecimiento.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Luisa Schmit y familia amiga y vecina acompaña a Néstor e hija en este doloroso momento rogando eterno descanso y brille la luz que no tiene fin.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Ángel Lettari y su esposa Vicky acompañan a su familia con pesar el fallecimiento de Margarita. Elevan oraciones en su querida memoria.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Betty Paz y familia acompañan con dolor al Dr. Néstor y a su hija Lic. María Victoria por la partida de Margarita, elevando oraciones en su memoria. Mucha fuerza.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Lili Martínez, Mario Navarro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Lilia, Sara de Carrizo, hijos Carlos, Liliana, Rubén y sus respectivas familias participan en este doloroso momento acompañando a su familia y rogando un eterno descanso en su memoria.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Lala Pérez e hija, Luis Pérez y su esposa Miriam acompañan en el dolor a su familia por la partida de su vecina quien fuera en vida, respetuosa, amable y atenta. Elevan oraciones en su memoria.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Los compañeros de trabajo de Terapia Intensiva del Hospital Regional de su hija Vicky participan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá . Ruegan oraciones

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Los amigos de su esposo Néstor; Jose Luis, Carlos y Adriana Jiménez, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. sus restos serán sepultados hoy a las 9,30 en el cementerio Parque de la Paz.

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Duerme en el regazo del Señor Madre adorada, tu recuerdo y ejemplo de fe vivirá por siempre en el corazón de su esposo Néstor, y su hija Victoria, Sus amigos de calle Gorriti., Rulo, Cacho, Luis, Daniel, Cacho, Negrin, Tito, Toño, Carlos, Jose Luis, Mario, Vicky, Coco, Luis, Fredy, Jorge, y Cesar, ruegan oraciones en su memoria y que sus restos serán sepultados hoy a las 9,30 en el cementerio Parque de la Paz.

CARRIZO, NORBERTO DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Su hijo Nico, su esposa Adriana, sus nietos Ely, Paola, Chicho y Flor, sus nietos políticos, Cinthia, Sebastián y Gonzalo, sus bisnietos Juniors y Gael participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, NORBERTO DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Su esposa Marta Bruno Asis sus hijos Marta, Carlos Antonio, Ramon, Luis, Eduardo, h. politicos Adriana, Gricelda, nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio el descanso COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE.

CARRIZO, NORBERTO DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Compañeros de su nieta Elvira Navarro; los acompañan en este dolor y piden una oraciones por él.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Inmobiliaria Salvatierra SRL participa con dolor el fallecimiento de su colega. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Héctor Salvatierra y familia participan con profundo pesar y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con cariño a Mirta, Marcelo, Andrea y nietos, en el dolor y la oración.

CISNEROS, CÉSAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Nancy Blanco de López y familia acompañan al querido Marcelo y familia. Oraciones por la paz de su alma.

CORBALAN, VERÓNICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Sus padres Alfredo Corbalan, Irma Navarrete sus hnos Celia, Fabian, Alejandro, Jose Luis, hnos politicos sobrinos, tios, primos, y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio Los Flores Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros. Servicio REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CUBA, SANTOS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Edgardo Utrera, Alicia Valdes, y sus hijos Andres, Martín y Carolina saludan a sus hijos y familiares.

GÓMEZ, RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Su esposo Luis, sus hijos Marta, Ramona, Mabel, Luis, Graciela, Elba, Silvia Y Walter, sus nietos Ángel, Esteban, Marisol, Micaela, Maria, Carlos, Esteban, Enrrique, Juan Carlos y Demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio e Luján, Depto. Guasayan. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - PLATA 162 - TEL 4219787.

MURUA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19 en Córdoba|. Tita Mansilla viuda de González participa con gran pesar el fallecimiento de su gran amiga Clara y acompaña a sus hijos y nietos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán cremados en la ciudad de Córdoba.

MURUA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19 en Córdoba|. Carlos Alberto (Lito) González participa con profundo dolor la partida al Reino del Señor de la querida Clara. Siempre estarás viva en mi corazón. Descansa en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

MURUA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19 en Córdoba|. Andrés Lema y Susy González, sus hijos Fernando, Laura, Roberto y Daniel Lema, hijos políticos Antonella, Mariela y José María y nietos abrazan en su dolor a Gladis, Jorge, Sebastián, Matías y Nicolás ante tan irreparable pérdida. Clara fue un ser maravilloso en nuestras vidas y la vamos a extrañar muchísimo. Gracias por todo el amor que nos entregó y no dudamos que será nuestro ángel guardián. Rezamos por todos para que Dios nos dé fortaleza y resignación.

ORELLANA, GERMAN ABSALÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su esposa Delia, sus hijos María, Rubén, Sandra, Vale, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 en el cementerio La Piedad. Se ruega una oración en su memoria.

ORELLANA, GERMAN ABSALÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Su esposa Delia, hijos China, Sandra, Valeria, Rubén, Oscar, Ale, Riky, H. pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumaos en el cementerio La Piedad a las 9.30 hs. Casa de duelo Coronel Fernández 247 Bº J. F. Ibarra. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ORELLANA, GERMAN ABSALÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Su hija Sandra, su yerno Omar, sus nietos Sofi, Nahuel, Nacho, Benja participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, GERMAN ABSALÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Sus hijos Oscar y Ale; sus nietos Nara y Tiziano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, GERMAN ABSALÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Su hija María, su yerno Juan, sus nietos Cele, Roci, Riki, Santi, Pao y Gonzi participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, GERMAN ABSALÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Su hija Vale, yerno Julio, nietos Mariano y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, GERMAN ABSALÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Su hija política Cristina, sus nietos Yesi, Yoana y Cristian participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. El colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Sergio R. Funes, socio de la institución. Ruega oraciones en sus querida memoria.

PERALTA FUNES, SERGIO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/19|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Nancy Blanco despide al estimado Sergio, ex compañero de la secundaria con profunda pena. Oraciones por la paz de su alma.

REMERSARO, ORESTE ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Las socias y amigas de IPAl acompañan a la Lic. Liliana y a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Su primo Augusto Savy, sobrinos Marcela y Adriana; Andres, Teresita, y Ariel Savy con sus respectivas familias participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día de ayer. Elevan oraciones en su memoria

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Fabián Tobar y familia; Ernesto Tobar y familia; Carlos Tobar y familia, y Mariano Tobar participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Pablo Migueles por la partida de su querida madre. Elevan oraciones en su memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Sus vecinos Carlos Ernesto García, Adela G. Pacheco y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan una oración en su memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Martha Fares de Amil Feijóo, sus hijos Silvia, Manuel, Mariana y Celeste participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Los compañeros del área de recursos humanos del MPF de la Lic. Judith Bitar de Migueles participan con dolor del fallecimiento de su madre política Sra. Elda Savy. Ruegan oraciones en su memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Martín Díaz Achaval y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Sus amigos de toda la vida: Chiquita Carrillo de Medina, sus hijos Marisa, Susana y Caio Aznarez, María Silvia, Lalo y María Teresa Gómez, Gabriela, Álvaro y Ana Delloca, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Dr. Ricardo Aznarez, su esposa Susana Medina y sus hijos Ricardo, Guadalupe y Joaquín Castro; Dolores y Enrique Ortiz, Pilar y Santiago Pereyra y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Amalia A. de Marteleur y flia., despiden a la Amiga - Madrina, y acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Caritas Diocesana Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de su Socia benefactora incondicional por entrega a la obra del Señor. Que Dios te reciba en sus brazos y le de cristiana resignación a su familia.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. María Alejandra Soria Vildosola participa el fallecimiento de la madre de su amigo Pablo. Eleva oraciones en su memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Nicolás E. Juárez Villegas, su esposa María Alejandra Soria Vildosola y sus hijas María Teresa y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Mirta Collado de Lescano, sus hijos Luis, Fernando, Graciela, hijo político, nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Jorge A. Drube, su esposa Teresa Collado y demás familiares elevan oraciones por su descanso y consuelo para sus familiares.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Ing. Salomón Oscar Lafi, sus hijas, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Marquesa Adriana Zurita acompaña en el dolor a la querida Marcela y familia por la desaparición física de su mamá, fiel servidora del Señor, junto a su amado esposo, por lo que existe la seguridad plena de que ya goza de la gloria eterna.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. María Marta Dalale, Javier Carrascosa y su hija Victoria participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Luis Dalale, Graciela Fernandez y sus hijos Andres, Sebastián, Matías y Nicolas participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Sus amigos Pedro Basualdo, María de los Ángeles Cosci de Basualdo , sus hijos Amalia, Federico, María Alicia , Ana Cecilia, sus hijos políticos Miguel Abate y Magdalena Rodríguez participan con dolor de la partida de la querida Negrita y ofrecen oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de toda su familia.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Y un Ángel Retorno a su Morada ! Jose Uriondo, Mirtha Parisi e hijos, despiden así, cariñosamente a Negrita, Verdadero ejemplo de Paz y Amor.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. El Señor los guiará a fuentes de agua de vida " Chini Habra Fernandez y flia., participa con profundo pesar su partida terrenal. Gracias por su testimonio de vida y su permanente siembra ! . Acompañamos a su flia en estos momentos de dolor.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|.Negrita, fuiste un ejemplo de esposa, madre y amiga, tu prima Pupi Staffolani y Julio A. Salvatierra te despiden con cariño hasta el reencuentro con el Señor. Descansa en paz.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Martha Matilde Garcia de Lavaisse, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia con orsaaciones.

TERENZIO, MARÍA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Hijos de German Llanos Huisi y Paula Garnica y sus respectivas flias.,abrazan en el dolor y oracion a nuestro gran amigo Mario (tano) Terenzio por el fallecimiento de su hermana Luci.Pidiendo a Dios resignacion cristiana para sus hijos y fliares.

TERENZIO, MARÍA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Roger Garnica y familia, participan con tristesa el fallecimiento de Luci ,amiga y vecina de Suncho corral.Acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor.

TERENZIO, MARÍA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Sus amigos Mario Garcia, su esposa Susana Julián e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno. Saludan en el dolor a sus hijos e hija política Lelia, nietos, hermanos y demás familiares. Descansa en paz querida Lucy

VILLALBA, NORA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Graciela Carrizo y Alfredo Iagati, Sobrinos - Hijos por amor, junto a sus hijas Marinelly y Antonella lloran tu partida y agradecen a Dios que nos permitió tenerte en la familia.

VILLALBA, NORA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. La familia Coronel Fonti participa con dolor el fallecimiento de la querida Abu Norita. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VILLALBA, NORA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Carolina y Maria Juliana Flores, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño y oraciones.

VILLALBA, NORA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. María Esther Joaquín de Coronel, sus hijos Norma, Marta, Tito, Turco, Gloria, Guillermo y Sonia, sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Estela. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, NORA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Norma Coronel y Manuel Manfredi, sus hijos, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Estela tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria

VILLARREAL, CAMILA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/01/19|. "El propio conocimiento nos lleva como de la mano a la humildad - como viviste tu". Luis Congiu, Perla Buenvecino, hijos; Antonio Congiu; Olga Otrera y familias participamos con dolor tu partida, pero nos alegramos al saber que gozas del Reino de Dios. Rogamos y pedimos oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, SILVIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Que nuestra madre Maria, Te presente ante el Señor en nuestra nueva morada''. La Comunidad Religiosa San Luis Gonzaga, perteneciente a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús del Bº San Martin (La Banda), participa el fallecimiento de su querida y apreciada Socia, mujer ejemplar: amiga, vecina, compañera. Elevamos oraciones en su querida memoria y acompañamos con especial afecto a sus hijos y esposo. Su alma bondadosa no tiene olvido, no tienes ausencia, no tiene adios.

MONTENEGRO, SILVIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|.''Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y dulzura de tu sonrisa'' Lito, Rosa y Susana Pereyra, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y esposo en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTENEGRO, SILVIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Roberto César Avila y flía y Roberto Gabriel Avila y flia participan del fallecimiento de la compañera de nuestro colaborador Hugo, esperando cristiana resignación de él y sus hijos. Rogamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Sus padres Elvio Rodríguez y María Lescano, sus hermanos María, Rita, Gustavo y demás familiares participan el fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Coronel Rivas y Pje. 1000 SERV. HAMBURGO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VÁZQUEZ, JOANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Sus padres Marcela Pérez y Fabian Vazquez, su hija Daiana, sus hermanos Lucas, Belén, Isaias y Geremias, sus abuelos Yola, Abel y Delicia, su padrino Jose, tíos, primos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 15 hs en el cemet. La Misericordia. Casa de duelo Colombia 444 Bº Avenida. La Banda. EMPRESA SANTIAGO.

ACOSTA DE ARDILES, DORA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Que descanses en paz querida prima". Marta Zelarayan, Miguel Angel Pineyro, Marianina, Gabriela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

GÓMEZ DE HEREDIA, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Vivirás siempre en nuestrso corazones. Que brille para ella la luz que no tiene fin" . Su esposo Luis, su hija Sandra Heredia participan con profundo dolor su fallecimiento que sus restos fueron inhumados en el cementerio Tapso. Las Termas.

GÓMEZ DE HEREDIA, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sandra te acompañamos en este momento de profundo dolor por la pérdida de tu Madre, tus amigas Analia, Claudia, Elsa, Gaby, Lilian, Liliana, María Elena, Monica y Silvia. Las Termas.

GÓMEZ, MARÍA DEL TRANCITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Sus hijos Norma, Mercedes, Daniel ,Pipo h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio CRISTO REY LORETO COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUÁREZ, MARCELO ALBERTO (Machi) (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/19|. Sus vecinas de Garza: Josefina Ledesma, Silvia Ledesma y flia. participan con dolor su fallecimiento. Expresan sus condolencias a su hermano Orlando Suárez, su esposa Lidia de Suárez y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ VDA. DE FRANCESCHINI, SUSANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció 12/1/19|. La Comunidad Educativa de la Escuela del Centenario participa con gran dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Silvia Graciela Franceschini , docente de este establecimiento educativo y que sus restos fueron inhumados en Beltrán.

VELÁZQUEZ DE LLAMUR CECILIA DEL VALLE "Chela" (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. La Comunidad Educativa del Instituto Superior Teresa B de Barbieri, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la docente de la casa seño Ibana. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

Invitación a Misa

ÁLVAREZ DE RODRÍGUEZ, ROSA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/18|. Su esposo Walter, sus hijos Augusto, Octavio y Ariatna invitan a la misa en la parroquia Santo Cristo a las 20,30 hs. al cumplirse un mes de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

LESCANO DE SIERRA, ANA J. (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Madre, gracias por protegernos en el camino de nuestras vidas; lo hiciste siempre. Hoy nos vemos sin tu presencia, pero nos acompañas a pesar del tiempo transcurrido. Siempre estás presente en las anécdotas con la familia o entre amigos. Todavía estamos en el camino de aprender a estar sin ti. El Señor decidió llevarte a su lado y nos es extraño aceptar su decisión, pero creemos que estás en un mejor lugar, sin sufrimientos y en paz. Te extrañamos y amamos madre querida". Sus hijas Any, Estela y Pochy, hijos políticos, nietas y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse dos años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALFERRO, FRANCISCO ALFREDO (KILI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/89|. Al cumplirse 30 años de tu partida, permaneces en el recuerdo de tus seres queridos. Tu madre y hermanos invitan a la misa para rogar por el eterno descanso en paz junto al Señor. Se realizará en la parroquia Santo Cristo hoy a las 20.30 hs , se ruega una oración en su querida memoria.

TRUNGELLITI DE CORREA, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/00|. Su esposo, hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 hs. en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 19 años de su fallecimiento.

ÁLVAREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Querido hermano te extrañamos que el señor te tenga en la gloria sus hermanos Antonío, Lucho , Carmen , Cristina y demas familiares invitan a la misa en la Santiago Apostol a las 20:30 hs por los nueve dias de tu fallacimiento.

CARABAJAL, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/19|. Lo que alguna vez disfrutamos nunca lo perderemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotross mismos''. A los nueve días de tu partida , tus hijos Mirta y Hugo, tu hija política Luisa, tu nieta politica Daniela, tus nietos Graciela, Cristian y Fernando y demás familiares invitan a la misa que se oficiara el dia Miercoles 16 de enero a las 20:00 Hs en la Iglesía Santiago Apostol, al cumplirse nueve dias de su fallecimiento.Rogamos una oración en su querida memoria.