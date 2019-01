AFA avanza en las gestiones para la implementación del VAR en la Superliga, para los próximos torneos

Fotos ACUERDO Según lo indicado por los miembros responsables del anuncio, la implementación del VAR, llegaría en el segundo semestre del 2019.

15/01/2019 -

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que "en este semestre comenzará a trabajar la implementación del VAR en los próximos campeonatos del fútbol argentino", sin precisar la fecha, aunque todo indica que será para el próximo año.

"En este semestre, la @afa, comenzará a trabajar la implementación del VAR en los próximos campeonatos del fútbol argentino", señaló la AFA en su cuenta de Twitter acerca de la intención de contar con el sistema de arbitraje.

También Claudio Tapia, presidente de la AFA, se expresó a al respecto a través de Twitter para aportar lo suyo: "Continuamos trabajando para modernizar, jerarquizar y mejorar nuestro querido fútbol argentino".

Tras la comunicación twittera de la casa madre del fútbol argentino se escuchó la voz de Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, quien sostuvo que el VAR "a la Argentina, puede llegar como mínimo dentro de un año".

"No es que uno va a la Fifa en Suiza, pide uno y se lo trae en una valija. El presidente de la AFA me aseguró que quiere el VAR en la Argentina y pidió que me ponga a la cabeza para implementarlo en el país", señaló.

"Mi idea del VAR es altamente positiva, sé lo que es convivir y lidiar con los errores. Es bienvenido poder ser más justos, pero como todo cambio necesita apoyo y aceptación", agregó.

"El hincha se va a tener que adaptar al uso de la tecnología. Ya de por sí, el hombre es reticente al cambio, pero estamos convencidos de que su uso es altamente positivo para ser más justos, deportivamente hablando", concluyó Beligoy.