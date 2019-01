Pichetto descartó que vaya a darse un balotaje entre Macri y Cristina

15/01/2019 -

El senador nacional y precandidato presidencial Miguel Angel Pichetto descartó que Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner compitan en un eventual balotaje por la Presidencia, al entender que ambos ‘son malos para la Argentina y han fracasado en su política económica’.

"No hay nadie que pueda ganar en la primera vuelta. Yo no creo que lleguen Macri y Cristina", respondió Pichetto en declaraciones radiales, al ser consultado por quién se inclinaría en una segunda vuelta electoral. En una entrevista con Radio Con Vos (FM 89.9), el senador nacional evitó pronunciarse sobre cuál sería su opción en una posible segunda vuelta, y reconoció que las diferencias entre el Presidente y la ex mandataria no le resultan indiferentes. "Los dos son malos para la Argentina", porque "con matices, los dos han fracasado en su política económica".