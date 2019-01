San Lorenzo está detrás del defensor Leonardo Jara

Fotos PRESENTE. Leonardo Jara no tendría muchas posibilidades en el nuevo Boca de Gustavo Alfaro y San Lorenzo puso los ojos en él.

15/01/2019 -

Los dirigentes de San Lorenzo negocian con sus pares de Boca Juniors la incorporación del defensor Leonardo Jara, quien perdió su lugar como titular en el club "xeneize" luego de la final con River Plate en la Copa Libertadores de América.

"Empezaron tratativas de San Lorenzo por Jara. Se comunicaron dirigentes del club para ver si íbamos a contar con él", señaló el presidente de Boca, Daniel Angelici, durante una conferencia de prensa en Cardales.

Angelici especificó que el mánager Nicolás Burdisso habló con el representante del futbolista. "Es una posibilidad que pueda ir si hay acuerdo en el contrato", agregó Angelici.

Jara, de 27 años, tendría acordado su pase a San Lorenzo, que representaría su tercer equipo en el fútbol argentino tras sus pasos por Estudiantes La Plata (2009-2015) y Boca.

Por otro lado, Gonzalo Castellani y Héctor Fértoli se realizaron ayer la revisión médica para convertirse en nuevos futbolistas de San Lorenzo.

"No hablé todavía con Almirón. Sólo me dijo que me quería y mi prioridad era San Lorenzo. No es poca cosa llegar a un club grande sabiendo que juega Copa Libertadores, que es el sueño de todo jugador e hincha. Si bien es un grupo difícil, seguro vamos a estar a la altura de la circunstancias", manifestó Castellani.