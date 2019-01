Preso por amenazar a su madre

15/01/2019 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). El conocido "Pichichu" fue aprehendido y quedó alojado en la alcaidía de la Departamental Nº 6. El sujeto fue denunciado por su madre, quien le adjudicó que generó incidentes y ocasionó daños en la vivienda ubicada en el barrio Agua Santa. La denunciante Nelly Sosa de 65 años manifestó a los efectivos policiales que su hijo identificado como Martín Medina (30) se presentó en su domicilio y comenzó en amenazarla. "Ya vas ver, te voy a echar nafta y prender fuego a vos y a tu hija, de aquí no me va a sacar nadie". La policía puso en conocimiento del hecho al fiscal de turno quien dispuso, en un primer momento, una prohibición de acercamiento. Pero más tarde, el acusado regresó al domicilio continuando con sus amenazas y la madre volvió a denunciarle. Ante esta situación el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso la inmediata aprehensión del denunciado. Siguiendo los lineamientos de la fiscalía, personal policial se dirigió a la vivienda de la denunciante, donde precedieron a la aprehensión del denunciado. Cerca de las 10 de la mañana de ayer fue ingresado en la base de la Departamental Nº 6 donde quedó en calidad de aprehendido.