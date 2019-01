15/01/2019 -

Cientos de hombres y mujeres de la localidad santafesina de Esperanza marcharon anoche para reclamar justicia por el femicidio de Agustina Imvinkelried, la adolescente asesinada luego de haber ido a bailar con sus amigas.

La movilización fue realizada en la plaza San Martín, frente al edificio de la municipalidad, tras ser convocada por distintos colectivos de mujeres.

Cientos de vecinas y vecinos de Esperanza marcharon para exigir ‘Justicia’ por el asesinato de Agustina y para pedir mayores políticas que prevengan la violencia de género.

‘De camino a casa quiero ser libre, no valiente’, ‘Basta de Matarnos’ o ‘Respeta mi existencia o espera mi resistencia’, fueron algunos de los carteles llevados por las manifestantes, quienes aplaudían mientras caminaban alrededor de la plaza.

Una mujer que participó del acto dijo a la prensa que le ‘da miedo lo que está pasando’ y que le causó ‘tristeza’ el crimen de Agustina.

Otra docente aseguró que ‘hoy por hoy hay demasiado degenerado en la calle’ y que a su hija le inculcó los valores de que ‘puede salir a la calle como ella quiera y que no le impongan el patriarcado de cómo vestirse, de que si me pinto mucho o uso tatuaje soy una trola, la esencia va por dentro no por fuera’.

‘Las autoridades tienen que hacerse cargo de esto, que no hagan oídos sordos y tomen las denuncias’, pidió otra vecina, quien reclamó ‘justicia por esos padres que quedaron devastados’.

En tanto, el novio de la adolescente asesinada publicó en su cuenta de Instagram una foto con la víctima y escribió un mensaje de despedida.

‘Quisiera despertarme y que todo esto sea un sueño, te voy a extrañar mucho mi amor siempre en mi corazón volá bien alto mi reina, se que nos vamos a volver a encontrar’, escribió el joven.