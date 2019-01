Fotos Con "power point" y escuchas en seis CD, piden preventiva para cinco cordobeses

15/01/2019 -

La Fiscalía solicitó ayer la prisión preventiva de cinco cordobeses, valiéndose de un "power point" en el que detalló tres supuestos golpes contra comercios de la ciudad Capital. En audiencia, el fiscal Sebastián Robles y Tania Monte Bitar acusaron a los cinco cordobeses de robar en una firma de turismo (agosto del año 2018), luego en una pollería y en el correo Andreani en diciembre pasado. En 38 diapositivas, Robles ilustró al juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, sobre la operatoria del grupo foráneo. Aseguró que su primer viaje fue en agosto y que tras el golpe retornó a "La Docta". Cronología El funcionario aseguró que habrían vuelto a la "Madre de Ciudades" a fines de diciembre. "Algunos en vehículos particulares, otros en colectivos", afirmó Robles en el recinto de Tribunales. La teoría de Robles se sostendría en diversas escuchas telefónicas, documentadas en seis CD incorporados al proceso. En esencia, la Fiscalía acusó a los individuos de los delitos "robo en poblado y en banda y/o asociación ilícita", figuras penales que automáticamente trabarían cualquier excarcelación. "Falta de arraigo" Para la Fiscalía, la Justicia no debería liberar al grupo, dado el "peligro procesal" y, en especial, por "carecer de arraigo". Siempre en función del trámite judicial, Robles abonó su teoría, destacando que los detenidos tendrían más de 40 golpes entre siete provincias. Una particularidad, juzgó Robles, es que hasta hoy eran cuidadosos y "trabajaban" sólo con delitos excarcelables. De este modo, se aseguraban que aún cayendo enrejados, a los pocos días fuesen liberados. En "capilla" Con la "noticia" de las imputaciones no excarcelales, ayer los líderes del grupo alentaban un plan B: un juicio abreviado, condena leve y libertad segura, se supo en Tribunales. Sin embargo, su entorno los habría instado a guardar mesura, ya que antes urge bajar el calibre a las imputaciones. Puesto en perspectiva, no podrían aspirar a condenas bajas acusados de "asociación ilícita, o robo en poblado y en banda". Desde ese escenario, la defensa tendrá ahora la dura misión de desactivar tamañas "minas jurídicas" con que acaba de rodear a sus clientes la Fiscalía.