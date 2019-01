Citan a personal docente

15/01/2019 -

La Oficina de Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración (DGA), dependiente del Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan con el objeto de notificarse de las resoluciones recaídas en cada uno de los trámites iniciados oportunamente, en Avda. Belgrano (S) Nº 1940.

Las presentaciones deberán realizarse de lunes a viernes de 8 a 12.30.

Ellos son Mansilla, Maira Anahí, Asunto Nº478/2019; Sincovich, Luciano, As. 54176 y 54181/2018; Abregú, Emilia, As. Nº 54454/2018; Velárdez, José, As. Nº 53506 / 2018; Quintana Marisa A., As. Nº 53592/2018; Altamiranda, Cindy G., As. 57083/2018; Saavedra, Fátima L., As. 55293/2018; Carabajal, María M., As. Nº 52286 y 52290/2018; Costa, Jorge G., As. 53168/2018; Prados, Rita de los Milagros, As. 27.606/2017, y Santillán Carlos A., As. 23673 / 2018.