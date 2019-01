El dólar minorista cerró a $38,05 y el mayorista, en $37

Fotos ANTICIPO. A principio del mes, el Banco Central había anunciado que mantendría "la cautela en su estrategia de intervención cambiaria".

El dólar mayorista cerró en $37, por debajo del piso de la banda de flotación pese a que el Banco Central de la República Argentina intervino en la plaza con la compra de U$S 50 millones, en tanto para la venta al público terminó estable en $38,057 promedio.

La banda de no intervención propuesta en la política monetaria del Central se manejó con un piso $37,45 y un máximo de $48,47. De esta forma, el dólar mayorista volvió a cerrar por debajo del precio de apertura de hoy, que además estará por encima de los $37,45 de esta rueda ya que la entidad resolvió el 1 de octubre pasado un esquema de actualización diario que actualmente se ubica en el 2% mensual.

La entidad que conduce Guido Sandleris efectuó este mediodía una subasta en la que compró la totalidad propuesta de U$S 50 millones, el máximo diario fijado por el Comité de Política Monetaria. De esta forma el BCRA realizó la tercera intervención consecutiva en el mercado de cambios luego de las compras que efectuara el jueves y el viernes pasado por U$S 20 millones y U$S 40 millones respectivamente.

En la subasta, la entidad compró a un promedio de $37,13, "siendo el máximo precio de compra de $ 37,14" informó el Central.