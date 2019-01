Karina dudó en hacer teatro por sus shows

Fotos Karina toma clases de baile para sentirse cada vez más segura en escena.

En junio de 2018, Karina "la Princesita" Tejeda aceptó el desafío que le propuso Flavio Mendozar de subirse a un escenario no solo a cantar, sino también a actuar, en la obra "Siddharta", adonde compartió elenco con Osvaldo Laport. Pero no estaba segura de prolongar su contrato para el verano, ya que es la época en la que cierra muchos shows. Sin embargo, la buena relación que hizo con Flavio y lo mucho que aprendió,y que le sumó a su carrera, terminó por convencerla para armar las valijas y trasladarse a Villa Carlos Paz, adonde el espectáculo del coreógrafo encabeza el ranking de lo más visto de la temporada.

"Tenía ganas de ver de qué era capaz. Hasta dónde era capaz de llegar en cuanto a llenarme de actividades en el día. Cuando salió la propuesta para hacer teatro con Flavio y como yo siempre trato de aceptar algo según lo que siento, y las canciones me emocionaron, dije que sí dos días después. Y de repente me vi metida acá", recordó a Teleshow, Karina.

Y explicó: "Yo desconocía cómo es el teatro. Que primero es en Buenos Aires y que después sigue en Mar del Plata o Villa Carlos Paz, entonces lo hice tranquila, y un mes antes, cuando me ofrecieron venir para acá sí dudé más porque el verano es cuando yo más canto. Es la época que queremos para trabajar bien porque aparecen un montón de shows".

Cuando le preguntaron qué fue lo que la decidió, contestó: "Tuve que decir que no a otros shows que ya tenía en espera y que me habían pedido hace un año. Sabía que económicamente me servía más esto. Y a su vez, una de las razones por las cuales acepté este año fue pensar primero en mí".

Para sentirse cada vez más confiada en su trabaja, "La Princesita" contó: "Sigo tomando clases de distintos tipos de danza, además de canto. Si bien mayormente son los mismos pasos, estoy practicando todo el tiempo porque me cuesta mucho. Siento que mejoré y me solté un poco. Mi gran problema es soltarme. Soy medio tímida".

Hace unos días, a Karina la mostraron junto a un hombre, pero ella se apuró en aclarar que sólo es un amigo. "Estoy sola. Es un amigo. Tengo varios amigos que manejan mi camioneta y justo lo agarraron a él. No estoy en pareja porque no quiero. Estuve mucho tiempo de novia y está bueno tener un momento para dedicarte al trabajo y estar tranquila. No tengo ganas", aclaró.

En Carlos Paz está acompañada por su hija Sol (que comparte con "El Polaco") y su hermana menor, de 13 años.