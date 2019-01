Insólito: Capturaron a una supuesta bruja y dicen que se le escapó volando

Hoy 16:10 -

La tranquilidad de casa de la familia Flórez se vio interrumpida cuando el pasado 12 de enero se escucharon ruidos extraños que venían de la cocina, fueron a inspeccionar la puerta, no abrió, pero sintieron un gato maullar. Después de ese momento, no se imaginaron lo que iba a pasar.

El hecho ocurrió en el sector Álamos de Dagua, de la provincia del Valle del Cauca, Colombia. Tras los intentos fallidos de forjar la puerta de la cocina, la familia decidió llamar a la policía.

Cuando lograron abrir la puerta esperaban encontrarse con un felino o a un ladrón, sin embargo, la sorpresa dejó desconcertada a la familia, pues hallaron a una mujer tirada en el piso y con la mirada perdida.

La propietaria de la casa relató a Noticias Uno que lo que recuerda haber visto era a un animal muy espantoso, pues la supuesta mujer estaba recubierta de barro negro, lo que resultó muy extraño para ella.

Cuando las autoridades interrogaron a la misteriosa mujer, no supo explicar cómo terminó en el lugar, y en su poder sólo tenía unas pastillas. Los agentes la dejaron en un café-internet al determinar que no se trataba de una ladrona o de que hubiera incurrido en algún delito.

Al poco tiempo, cuando la fueron a buscar para brindarle atención, los trabajadores del local comercial le dijeron a la policía que la mujer había desaparecido con todas sus cosas y que además se había llevado la escoba del establecimiento, por lo que dieron a entender que se escapó "volando".

