La polémica publicidad viral de una marca de afeitadoras generó polémica en Internet

Hoy 16:32 -

Una arriesgada publicidad de las afeitadoras Gillette generó polémica entre los usuarios de las redes sociales. El clip que llama a los hombres a aprender a comportarse mejor con las mujeres tras difundir imágenes de acoso sexual, peleas o bullying, desató un insólito debate en las redes sociales, con algunos hombres famosos que se han sentido ofendidos y que prometen no volver a comprar la marca.

En la era del #MeToo, el anuncio muestra a hombres y niños comportándose de manera violenta o machista frente a sus pares y, jugando con el lema histórico de la marca Gillette, se pregunta: "¿Es esto lo mejor que un hombre puede ser?". Culmina con una serie de hombres dando el ejemplo, interrumpiendo el acoso de una chica en la calle, o protegiendo a un niño agredido por otros.

Pero algunos han interpretado la publicidad como un ataque contra su género. No comprenden por qué la empresa que factura 6.600 millones de dólares anuales ha perturbado a su base, y llaman a un 'boicot' de la legendaria marca, famosa por sus hojas de afeitar y productos de cuidado personal.

Pero otros -incluida la Cancillería de Islandia- defendieron el "valiente" aviso y aseguraron que las grandes marcas tienen una responsabilidad social.

En una declaración difundida en su sitio web, Gillette, propiedad de Procter & Gamble, afirma que tras la ola de denuncias de agresión y acoso sexual que ha sacudido a Estados Unidos y ha tenido ecos en otras partes del mundo, muchos hombres se sienten atrapados "entre el pasado y una nueva era de masculinidad".

"Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que estamos promoviendo versiones positivas, alcanzables, inclusivas y saludables de lo que significa ser hombre", dijo la compañía.

Pero en las redes sociales, las críticas llueven.

"Es bueno ver que la campaña 'los hombres son horribles' de Gillette tiene ecos en los medios tradicionales y el entretenimiento de Hollywood. Yo, por mi lado, nunca volveré a usar sus productos", tuiteó el actor estadounindense James Woods.

"Ser un hombre no es una enfermedad", escribió otro internauta, quejándose de que el aviso denigra a todos los hombres.

"Qué lindo ver a Gillette saltando en la campaña 'los hombres son horribles'. Yo, por mi parte, no volveré a usar más sus productos", escribió el ganador de un premio Emmy James Woods

Una mujer que comparte su hogar con tres varones opinó en Twitter que el aviso es "un insulto a la masculinidad", y aseguró que "la masculinidad no es tóxica". "Los hombres no son el problema", afirmó.

El presentador de TV británico Piers Morgan también se indignó con la marca y pidió: "Dejen que los niños sean malditos niños. Dejen que los hombres sean malditos hombres".

"Bienvenido al club", tuiteó el lunes, el día del lanzamiento del aviso, el rival de Gillette Dollar Shave Club.

Gillette anunció asimismo que donará un millón de dólares anuales durante los próximos tres años a ONG en Estados Unidos dedicadas a la educación de varones de todas las edades. Este primer año el beneficiado será Boys & Girls Clubs of America.

Una arriesgada publicidad de las afeitadoras Gillette generó polémica entre los usuarios de las redes sociales. El clip que llama a los hombres a aprender a comportarse mejor con las mujeres tras difundir imágenes de acoso sexual, peleas o bullying, desató un insólito debate en las redes sociales, con algunos hombres famosos que se han sentido ofendidos y que prometen no volver a comprar la marca.



En la era del #MeToo, el anuncio muestra a hombres y niños comportándose de manera violenta o machista frente a sus pares y, jugando con el lema histórico de la marca Gillette, se pregunta: "¿Es esto lo mejor que un hombre puede ser?". Culmina con una serie de hombres dando el ejemplo, interrumpiendo el acoso de una chica en la calle, o protegiendo a un niño agredido por otros.



Pero algunos han interpretado la publicidad como un ataque contra su género. No comprenden por qué la empresa que factura 6.600 millones de dólares anuales ha perturbado a su base, y llaman a un 'boicot' de la legendaria marca, famosa por sus hojas de afeitar y productos de cuidado personal.



Pero otros -incluida la Cancillería de Islandia- defendieron el "valiente" aviso y aseguraron que las grandes marcas tienen una responsabilidad social.



En una declaración difundida en su sitio web, Gillette, propiedad de Procter & Gamble, afirma que tras la ola de denuncias de agresión y acoso sexual que ha sacudido a Estados Unidos y ha tenido ecos en otras partes del mundo, muchos hombres se sienten atrapados "entre el pasado y una nueva era de masculinidad".



"Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que estamos promoviendo versiones positivas, alcanzables, inclusivas y saludables de lo que significa ser hombre", dijo la compañía.



Pero en las redes sociales, las críticas llueven.



"Es bueno ver que la campaña 'los hombres son horribles' de Gillette tiene ecos en los medios tradicionales y el entretenimiento de Hollywood. Yo, por mi lado, nunca volveré a usar sus productos", tuiteó el actor estadounindense James Woods.



"Ser un hombre no es una enfermedad", escribió otro internauta, quejándose de que el aviso denigra a todos los hombres.



"Qué lindo ver a Gillette saltando en la campaña 'los hombres son horribles'. Yo, por mi parte, no volveré a usar más sus productos", escribió el ganador de un premio Emmy James Woods



Una mujer que comparte su hogar con tres varones opinó en Twitter que el aviso es "un insulto a la masculinidad", y aseguró que "la masculinidad no es tóxica". "Los hombres no son el problema", afirmó.



El presentador de TV británico Piers Morgan también se indignó con la marca y pidió: "Dejen que los niños sean malditos niños. Dejen que los hombres sean malditos hombres".



"Bienvenido al club", tuiteó el lunes, el día del lanzamiento del aviso, el rival de Gillette Dollar Shave Club.



Gillette anunció asimismo que donará un millón de dólares anuales durante los próximos tres años a ONG en Estados Unidos dedicadas a la educación de varones de todas las edades. Este primer año el beneficiado será Boys & Girls Clubs of America.