VIDEO | Citó a una nena de 13 años y lo molieron a golpes

Hoy 18:16 -

Una mujer compartió en sus redes sociales el video del momento en el que interceptaba y le daba una paliza a un sujeto que acosó a su hija de 13 años. El incidente se registró en la ciudad de Ledesma, Jujuy, y la mujer pidió "escrache público" para el individuo que fue detenido.

"Este tipo le pidió a mi hija de 13 años que saliera a dar una vuelta por ahí y su número de teléfono. Mi hija me llama llorando, en una crisis de nervios, desde la casa de mi vecina donde se había refugiado y el tipo este le manda un mensaje", explica Lorena en su publicación de Facebook. Luego comenta que, tras lograr que la menor se calmara, le pidió que le siguiera el juego y que le afirmara que el encuentro se daría, ya pensando en la estrategia para emboscarlo.

La mujer le pidió a su hija que lo esperara en el lugar acordado, mientras ella se escondía. "Lo citó frente al hospital. Mi hija se sienta a esperar y yo me escondo y ahí aparece y le manda un mensaje que se suba al auto. Ahí lo increpo y le digo qué pretendía hacer con una nena de 13 años", describe en su publicación y luego pide "escrache social", afirmando que "el tipo está preso pero mañana lo soltarán".

Lorena cierra su posteo con varias preguntas retóricas. "Si yo no hubiera hablado tantas veces con mis hijas sobre estas cosas y mi hija no me avisaba, qué hubiera pasado? Repito: 13 años tiene mi hija. No sale, es una niña aún. Mañana hubiera pasado a ser una más de la lista?".

Finalmente, informa que el sujeto es de apellido Aldana y que residiría en Ingenio Lavalle y Güemes de la mencionada ciudad.