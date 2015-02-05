CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de enero de 2019
Por El Liberal
16/01/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 MINUTO PARA GANAR
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 MINUTO PARA GANAR (CONTINUACIÓN)
23.30 CAMPANAS EN LA NOCHE
00.30 VERDADES SECRETAS
01.30 STAFF
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.300 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 BÁSQUET FEMENINO: CENTRAL CBA. VS. CORONEL SUÁREZ
17.00 CULTURAR
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LUNFARDO
19.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
CANAL 4
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 FOLCLUB
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 UN GATO DEL FBI
07.47 SIETE VIDAS, ESTE GATO ES UN PELIGRO
09.30 OTTO ES UN RINOCERONTE
10.57 GOOFY. LA PELÍCULA
12.32 UN MONSTRUO EN PARÍS
14.16 CAMBIO DE HÁBITO
16.13 HANNAH MONTANA Y MILEY CYRUS. ENTRE DOS MUNDOS, EL
17.46 AUSTIN POWERS EN GOLDMEMBER
19.34 ENAMORÁNDOME DE MI EX
22.00 ASÍ NOS VA
23.50 REDENCIÓN
TCM
08.36 LOST
09.20 LOST
10.07 CASADOS CON HIJOS
11.22 LA NIÑERA
12.33 LOST
13.17 LOST
14.04 CASADOS CON HIJOS
15.19 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER
16.47 SOMOS MARSHALL
19.14 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA
22.00 LA TORMENTA PERFECTA
TNT
06.00 AMOR Y TESORO
07.42 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
09.50 SOMBRAS TENEBROSAS
11.50 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
12.50 UN SUEÑO POSIBLE
15.01 ENREDADOS
16.44 EL HOMBRE ARAÑA 3
19.18 HOTEL TRANSYLVANIA 2
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.00 PROYECTO X
23.35 TED 2
SPACE
06.00 AUTOPISTA MORTAL
07.55 FLASH POINT
09.06 ALERTA EN LO PROFUNDO
10.53 VIRUS LETAL
12.44 BIENVENIDO A LA JUNGLA
14.22 HOMBRES DE NEGRO 3
16.09 MCFARLAND. SIN LÍMITES
18.29 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER
20.22 TESTIGOS
22.00 EL FRANCOTIRADOR
CINECANAL
10.35 MARMADUKE
12.15 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
14.15 UN DESPERTAR GLORIOSO
16.30 STRUCK BY LIGHTNING
18.05 EL MARIDO DE MI HERMANA
19.50 LOCO POR MARY
22.00 PROYECTO 43
23.45 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.55 BLACK-ISH
09.20 BLACK-ISH
10.45 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR
12.30 TIERRA DE ZOMBIES
14.15 BLACK-ISH
15.15 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.05 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ÁNGELES Y DEMONIOS
22.30 CAPITÁN PHILLIPS
A DÓNDE IR
EN ESCENA (PATAGONIA CASI ROCA)
*HOY Y EL VIERNES 18, SEMINARIO DE ZAMBA. COORDINA CRISTIAN VÁZQUEZ.
LA POSTA GRILL (BELTRÁN)
*VIERNES 18, AVENIDA FOLK, HUGO MORE Y LOS DULCES, DARÍO JIMÉNEZ Y EL SÚPER DE ORO.
*VIERNES 25, A LAS 23, SE PRESENTARÁ RODDY MONTENEGRO, ACOMPAÑADO POR FACUNDO MONTENEGRO, EN GUITARRA; NELSON MORENO, EN BAJO; Y JAVIER VILLALBA, EN PERCUSIÓN. CON MARIO ÁVILA COMO INVITADO.
TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 272)
*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZZO.
CLUB SARMIENTO (LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.
SUMAMPA (PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.
CINES
SUNSTAR
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 17:00 (Cast)
SPIDER MAN: UN UNIVERSO
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 19:15 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES (3D)
ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY 22:20 (Cast)
JEFA POR ACCIDENTE (2D)
COMEDIA (ATP)
HOY 17:20 (Cast)
BUMBLEBEE (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY 19:30 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES (2D)
ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY 22:30 (Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16:15 (Cast) 18:35 (Cast) 21:00
Cast)
DRAGON BALL
SUPER:BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)
LA MULA (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16
AÑOS)
HOY 22:30 (Subt)
SPIDER MAN: UN UNIVERSO
(3D)
ANIMACION (ATP)
HOY 16:20 (Cast) 18:40 (Cast)
AQUAMAN (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY 22:10 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 16:50 21:50 22:50
CASTELLANO 3D 20:20
DRAGON BALL SUPER: BROLY
APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00
SPIDER MAN: UN NUEVO UNIVERSO
APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:20 22:10
CASTELLANO 3D 17:00
SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO JUEVES)
Los horarios pueden ser modifi cados
ANTICIPADAS EN VENTA
26-01 BTS WORLD TOUR LOVE
YOURSELF UN SEOUL
IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00
Idioma: coreano. No viene con subtítulos.
Es el recital solamente.