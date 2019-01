CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de enero de 2019

16/01/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 MINUTO PARA GANAR (CONTINUACIÓN)

23.30 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.30 VERDADES SECRETAS

01.30 STAFF

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 BÁSQUET FEMENINO: CENTRAL CBA. VS. CORONEL SUÁREZ

17.00 CULTURAR

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LUNFARDO

19.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

CANAL 4

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 UN GATO DEL FBI

07.47 SIETE VIDAS, ESTE GATO ES UN PELIGRO

09.30 OTTO ES UN RINOCERONTE

10.57 GOOFY. LA PELÍCULA

12.32 UN MONSTRUO EN PARÍS

14.16 CAMBIO DE HÁBITO

16.13 HANNAH MONTANA Y MILEY CYRUS. ENTRE DOS MUNDOS, EL

17.46 AUSTIN POWERS EN GOLDMEMBER

19.34 ENAMORÁNDOME DE MI EX

22.00 ASÍ NOS VA

23.50 REDENCIÓN

TCM

08.36 LOST

09.20 LOST

10.07 CASADOS CON HIJOS

11.22 LA NIÑERA

12.33 LOST

13.17 LOST

14.04 CASADOS CON HIJOS

15.19 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

16.47 SOMOS MARSHALL

19.14 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

22.00 LA TORMENTA PERFECTA

TNT

06.00 AMOR Y TESORO

07.42 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

09.50 SOMBRAS TENEBROSAS

11.50 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

12.50 UN SUEÑO POSIBLE

15.01 ENREDADOS

16.44 EL HOMBRE ARAÑA 3

19.18 HOTEL TRANSYLVANIA 2

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.00 PROYECTO X

23.35 TED 2

SPACE

06.00 AUTOPISTA MORTAL

07.55 FLASH POINT

09.06 ALERTA EN LO PROFUNDO

10.53 VIRUS LETAL

12.44 BIENVENIDO A LA JUNGLA

14.22 HOMBRES DE NEGRO 3

16.09 MCFARLAND. SIN LÍMITES

18.29 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER

20.22 TESTIGOS

22.00 EL FRANCOTIRADOR

CINECANAL

10.35 MARMADUKE

12.15 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

14.15 UN DESPERTAR GLORIOSO

16.30 STRUCK BY LIGHTNING

18.05 EL MARIDO DE MI HERMANA

19.50 LOCO POR MARY

22.00 PROYECTO 43

23.45 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.55 BLACK-ISH

09.20 BLACK-ISH

10.45 INFRAMUNDO. EL DESPERTAR

12.30 TIERRA DE ZOMBIES

14.15 BLACK-ISH

15.15 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.05 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ÁNGELES Y DEMONIOS

22.30 CAPITÁN PHILLIPS

A DÓNDE IR

EN ESCENA (PATAGONIA CASI ROCA)

*HOY Y EL VIERNES 18, SEMINARIO DE ZAMBA. COORDINA CRISTIAN VÁZQUEZ.

LA POSTA GRILL (BELTRÁN)

*VIERNES 18, AVENIDA FOLK, HUGO MORE Y LOS DULCES, DARÍO JIMÉNEZ Y EL SÚPER DE ORO.

*VIERNES 25, A LAS 23, SE PRESENTARÁ RODDY MONTENEGRO, ACOMPAÑADO POR FACUNDO MONTENEGRO, EN GUITARRA; NELSON MORENO, EN BAJO; Y JAVIER VILLALBA, EN PERCUSIÓN. CON MARIO ÁVILA COMO INVITADO.

TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 272)

*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZZO.

CLUB SARMIENTO (LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.

SUMAMPA (PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR, CON NÉSTOR GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.

CINES

SUNSTAR

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17:00 (Cast)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 19:15 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES (3D)

ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY 22:20 (Cast)

JEFA POR ACCIDENTE (2D)

COMEDIA (ATP)

HOY 17:20 (Cast)

BUMBLEBEE (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY 19:30 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES (2D)

ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY 22:30 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:15 (Cast) 18:35 (Cast) 21:00

Cast)

DRAGON BALL

SUPER:BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)

LA MULA (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16

AÑOS)

HOY 22:30 (Subt)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACION (ATP)

HOY 16:20 (Cast) 18:40 (Cast)

AQUAMAN (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 22:10 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 16:50 21:50 22:50

CASTELLANO 3D 20:20

DRAGON BALL SUPER: BROLY

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00

SPIDER MAN: UN NUEVO UNIVERSO

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:20 22:10

CASTELLANO 3D 17:00

SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO JUEVES)

Los horarios pueden ser modifi cados

ANTICIPADAS EN VENTA

26-01 BTS WORLD TOUR LOVE

YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00

Idioma: coreano. No viene con subtítulos.

Es el recital solamente.