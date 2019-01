Fotos Una médica vela para que le eliminen una malformación en el rostro de una niña

16/01/2019 -

Comprometida con su profesión, pero quizás mucho más con su condición humana y con la niñez en particular, el objeto de sus desvelos, la Dra. Natalí Pumara, de la Fundación Haciendo Camino de Suncho Corral, al igual que con el pequeño Francisco, al que ayudó a que le salven la vida haciéndolo operar en Tucumán, también atendió otros casos de manera excepcional.

Así lo reveló en la entrevista en la que contó cómo sucedió el milagro para "Francisquito" como ella lo llama (EL LIBERAL, 14/01/19). Sobre la otra historia, relató brevemente lo que pasó con la pequeña Iara: "Así como el caso de Francisco hay un montón en Suncho Corral. Cuando me traje a Francisco la primera vez, también traje a una nenita, que es Iara García. Ella tiene una malformación vascular en la cara, que se extiende por el rostro, la boca y parte de la cabeza, o sea que es bastante importante. La traje para hacerla estudiar acá, en Neurología, Dermatología, etc., y pudimos descartar que esta malformación no afectara internamente la cabeza, el cerebro. Afortunadamente sólo es estético, en la piel. Iarita viene una vez al mes también al hospital, donde le hacen tratamiento con láser en la carita, para disminuir el tamaño de la lesión vascular".

"Así como estos, son varios casos que voy tratando de traer, y de organizar primeramente, porque hay mucho por hacer en Suncho", relató.

Un instrumento

Acerca de su labor, consideró que no hizo nada excepcional. "Simplemente fui un instrumento que llegó justo en un momento que se necesitaba y las cosas se han podido dar, se han acomodado. Creo yo que aquí tiene el mayor mérito la mamá que se ha comprometido, que lo tiene a Francisquito con todas las ganas de vivir y que ha superado la operación como un superhéroe; la fundación Haciendo Camino que les da toda el apoyo y la contención que necesitan. Yo no sé qué haría la gente si no tuvieran la fundación. Realmente es un segundo hogar. Yo quedo impactada con la capacidad que tienen para acoger a la gente y ayudarla y darles una solución y contención, con tanta necesidad de todo tipo. También al equipo de cirugía cardiovascular, al equipo de Cardiología Infantil del hospital de Tucumán. Creo que hice muy poquitito y por otro lado soy muy reservada, lo hago de corazón, en forma muy silenciosa", aunque salió de ese anonimato cuando la fundación lo posteó en las redes sociales como una manera de destacar el ejemplo que significa su accionar para la medicina y el cambio de vida para estas familias.