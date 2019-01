"Hoy somos un hospital"

Fotos OPTIMISMO. El técnico sabe que no tendrá el plantel completo, pero confía en ganar mañana.

El Prof. Javier Montenegro está enfocado en el partido de mañana ante Sportivo América de Rosario, en el que Independiente BBC intentará celebrar su primera victoria del año en la Liga Argentina.

El entrenador santiagueño habló de cara a ese partido, en el que no podrá contar con la totalidad del plantel.

"Tenemos varios chicos lesionados y a medida que pasan los días los tenemos que recuperar. El jueves tenemos un juego con el equipo de Rosario, al que todavía no enfrentamos. No vamos a tener el plantel completo. Vamos a ver quiénes llegan de la mejor forma para poder afrontar el partido del jueves", comentó Montenegro.

Independiente BBC inició el 2019 con una derrota ante Salta Basket y el entrenador no quedó conforme. "Fue la quinta vez que nos enfrentábamos. Ellos no ganaron tres veces y nosotros dos. Salieron primeros en la zona y ganaron el Súper 4. Es un gran equipo, sabemos que es un serio candidato a pelear el ascenso. Nosotros no estuvimos completos, pero más allá de eso no defendimos y nos hicieron casi cien puntos en nuestra casa. Ese fue el déficit para no poder ganar el juego. Además, el banco de ellos aportó muchísimo y esa fue la clave para que ellos se lleven el juego", explicó.

"Tenemos que ir paso por paso. El jueves hay un juego muy importante. Tenemos que recuperar la localía, ganar va a ser fundamental. Y después tenemos una gira larga que ya realizamos en la primera fase y pudimos traer un juego de visitante. Lo importante es ir juego por juego y a medida que se vayan dando, sacar todos los partidos adelante", agregó de cara a la primera gira del año por Misiones y Chaco.

Por último, Javier Montenegro destacó la importancia de que los jugadores del club sumen minutos en la competencia. "La prioridad es darles rodaje a los chicos del club para el día de mañana tener un equipo identificado con el club. Gracias a Dios tenemos a Sergio Corbalán, que a su corta edad está teniendo sus minutos y se está haciendo una pieza fundamental en el equipo. Después tenemos una camada que viene empujando de abajo con Lucas Nieto, Ponce, Salvador Abdala, que es un grupo que nos va a dar muchísimo. Lo importante es darles minutos a los chicos de las formativas", concluyó.