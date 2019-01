Luis Leguizamón es el nuevo refuerzo que tiene Güemes

16/01/2019 -

El delantero Luis Leguizamón era codiciado por varios clubes para el Torneo Federal Regional Amateur, pero finalmente Güemes se quedó con sus servicios. El "Negro" se sumó ayer al plantel que dirige Pablo Martel y tras la práctica habló con Noticiero 7. "He dejado un huella en cada club en el que he estado y con Pablo (Martel) aquí en Güemes, que me conoce bien, me decidí a venir".

Sobre su paso por el fútbol boliviano, contó: "Fue un salto importante en mi carrera. Me dejó cosas muy buenas. Venía trabajando para eso. Lamentablemente no terminó de la mejor manera; fue decisión del técnico. Pero ya tengo la mente puesta en Güemes", afirmó.