Típicas comidas alemanas a la orilla del mar

16/01/2019 -

La faceta gastronómica tampoco se queda atrás dentro de la Fiesta de la Cerveza Artesanal, ella presenta una muy variada oferta que va desde comidas típicas alemanas hasta la tradicional culinaria criolla, fortalecida por la infaltable opción que constituyen los platos con pescados y mariscos de la zona. El deleite alimentario se completa con la degustación de diferentes tipos de cervezas artesanales, que son aportadas por las distintas casas cerveceras que concurren cada año, ya sean locales o invitadas. Para los más pequeños y los no tanto, la fiesta propone divertidos juegos de destrezas, exposiciones variadas, venta de artesanías, shows de humor, desfiles y elección de la reina. Historia de su creación En el año 2000, un grupo de productores cerveceros junto a la ex-comisión de apoyo al turismo (Codetur) y la Secretaria Municipal de Turismo, decidieron crear una fiesta con identidad propia, a partir de esa premisa se decide tomar como eje central de la fiesta, a esta particular bebida espumosa que desde hace 20 años estaba presente en la localidad. Las cervezas artesanales "Nuestra ciudad cuenta con varios productores artesanales de cerveza. Los propietarios no solo elaboran la bebida, sino también las tapitas y los envases. Ellos mantienen estrictamente las tradiciones centenarias de europa del norte. Santa Clara del Mar se ha transformado en algo así como la capital nacional de la cerveza artesanal, hecha a pulmón y en casa", informa el portal de Santa Clara del Mar.