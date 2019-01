"The Killers" critica a Trump con una canción en las redes

16/01/2019 -

El grupo estadounidense The Killers presentó a través de sus redes sociales "Land of the free", una nueva canción en la que critica con dureza al presidente Donald Trump, por sus intentos de construir un muro para evitar la inmigración de ciudadanos mexicanos. El nuevo tema, en donde se pueden escuchar influencias de la música gospel y del rock clásico y testimonial de Bruce Springsteen, también lamenta el libre acceso a las armas con el que cuentan los estadounidenses.

"Land of the free" cuenta con un explícito video dirigido por Spike Lee, en donde se pueden ver los rostros de inmigrantes que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

"Deshonramos nuestros valores, nuestros antepasados y nuestra herencia cuando echamos gas a nuestros hermanos y hermanas que buscan asilo. Veo a mi familia en las caras de estas personas vulnerables", explicó el líder y vocalista de la banda, Brandon Flowers, en Twitter.

Y aclaró además que la problemática del libre acceso a las armas fue incluida en la letra de la canción a partir del tiroteo ocurrido en 2012, en la escuela Sandy Hook, en Connecticut, en el que murieron 28 personas.