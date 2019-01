Rocío Oliva rompió con Maradona para hacer su vida

16/01/2019 -

En medio de la polémica por la cirugía de una hernia abdominal que se le hizo a Diego Maradona a raíz del bypass gástrico al que se sometió meses atrás en Colombia, y de la que sus hijas Dalma y Giannina Maradona se enteraron por las redes sociales; la expareja del astro del fútbol mundial, Rocío Oliva reveló que fueron "los 30 años que le lleva Diego" lo que repercutió en el desgaste de la pareja y la posterior separación.

"Los 30 años que nos llevamos pesaron un poco. El amor que nos tenemos es grande, pero se desgastó. Diego tiene su edad, yo la mía, y a veces él quiere cosas que yo no. Entonces era preferible cortar", dijo a la revista Gente, Rocío, quien tiene 28 años y sueña con terminar su carrera de futbolista en River y estudiar para convertirse en directora técnica, algo que Diego (58), no aceptaba.

"Empecé a estudiar a distancia desde Dubai. Cuando me reciba quiero entrenar a un equipo. En definitiva, hacer algo con mi vida. La realidad es que estuve seis años con él y, si miro hacia atrás, siempre estuve parada en el mismo lugar: no hice nada más que acompañarlo. Pero Diego es así: si estás con él sólo es él y tenés que seguirlo", se sinceró.

Por otra parte, aclaró que en su decisión de dar un paso al costado nada tuvo que ver la reaparición de Verónica Ojeda, la madre de Dieguito Fernando. "Nada que ver. Yo tenía la decisión desde octubre... Verónica Ojeda está otra vez en la vida de Diego hace una semana. Acá no hay Verónica Ojeda, ni terceros. Esto es exclusivo de Diego y Rocío", dijo al respecto.

Por otra parte, tomó distancia sobre la decisión de Maradona de no asistir a la boda de su hija Dalma, algo con lo que, según señaló, no estuvo de acuerdo. "Yo hablé con Dalma cara a cara cuando viajó a Dubai, y también con su padre. Ella sabe que le dije que tenía que estar en el casamiento de su hija. No tengo nada contra Dalma. Fue una decisión pura y exclusiva de Diego. Yo amaba con locura a mi papá, y no dejaría que ninguna hija tuviera su boda sin el padre presente", enfatizó.

Mientras tanto, Dalma y Giannina continúan en tensa relación con el entorno que rodea a su famoso padre, al que acusan de bloquear la comunicación entre ellos.

El ex futbolista está evolucionando de manera perfecta y la próxima semana viajará a México para sumarse a los entrenamientos de Dorados.