Fotos El caso “Juan Darthés” genera divisiones entre famosos

16/01/2019 -

Cuando Thelma Fardín denunció públicamente por violación a Juan Darthés, Barby Franco, la novia del abogado Fernando Burlando, quien hoy lleva adelante la defensa del actor, se había mostrado del lado de la joven, con mensajes mediáticos y aclaraciones del tipo: "Yo soy yo, mi pareja hace su trabajo".

Pero tras un duro tuit de la actriz Dolores Fonzi, que, sin nombrarlo, apuntaba a Burlando al considerar que "embarró" la causa aportando la confesión de Carla Lescano la hermanastra de Thelma que dijo haber sido violada por el padre de la exactriz de "Patito Feo", mientras aseguraba que no cree que Darthés haya abusado de ella cuando tenía 16 años, Barby Franco publicó un fuerte tuit contra el Colectivo Actrices Argentinas generando un revuelo en la red social. "¿Por qué no van a abrazar a la hermana de Thelma (Fardin) que fue violada? Ah, cierto que tenés que ser actriz para estar en el ‘colectivo’", escribió la modelo en su cuenta personal, haciendo referencia a las declaraciones de la hermana de Fardín.

Amenazas

Por su parte, el Colectivo Actrices Argentinas denunció a través de un comunicado que desde que comenzaron a hacer visibles los casos de acoso y abuso sexual recibieron amenazas e intentos de desprestigio hacia sus personas y carreras. En ese mismo texto pidió mayor presencia al Estado.

"Sabemos que existen muchos otros casos, aunque no lleguen a ser reflejados por los medios. Apoyamos y empatizamos con cada víctima", dice el texto y agrega: "Actrices Argentinas no posee las herramientas ni recursos para contener y ayudar a las cientos de víctimas que se nos acercaron a partir de la conferencia de prensa, no podemos ocupar la función que deberían cumplir el Estado y la Justicia, pero sí estamos trabajando incansablemente para contener y derivar los casos que nos llegan y para que esta realidad cambie".

Lali sigue comprometida

Lali Espósito, quien también integra el Colectivo Actrices Argentinas explicó: "Es un colectivo de 400 actrices más o menos. Hay grupos de WhatsApp gigantes donde se maneja información y se hacen asambleas casi todos los fines de semana. Es un grupo muy educado: en ninguna charla sentí que se haya bastardeado la opinión del otro. Siempre se busca la manera de cómo informar, cómo mostrar nuestro pensamiento y ayudar a compañeras como en el caso de Thelma, desde la verdad y el compañerismo".

Y sobre el caso de Thelma Fardín, cuya denuncia por una violación ocurrida hace 10 años en Nicaragua, salieron a respaldar, Lali contó a Teleshow: "La gente no tiene por qué saber todo, pero ese caso llevó muchos meses. La gente piensa que el lunes anterior dijimos: ‘Che, mañana hacemos esto’. Eso llevó meses: a Thelma la ayudamos económicamente para que viajara a Nicaragua, se ha puesto una abogada. Nos fuimos enterando de todo hasta que se decidió esta situación pública para cortar con la hipocresía que sentimos que había al respecto".

Ademas, Lali fue contundente sobre Darthés: "No me sorprendió porque una ya escuchaba cosas".