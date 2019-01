Empleada doméstica encontró sin vida a su patrón

Fotos El cuerpo fue trasladado a la Morgue de Frías.

Hoy 12:19 -

Un hombre de 75 años fue encontrado sin vida esta mañana, en el interior de su vivienda ubicada en el paraje Mendoza, del departamento Choya.

De acuerdo con las primeras informaciones, Ángel José Vallejo (75) fue encontrado en el suelo, boca arriba, sin signos vitales. La víctima tenía todas sus pertenencias, e incluso a su lado estaba su teléfono celular.

Según su empleada doméstica, de apellido Quevedo, no había ingresos forzados y no cree que haya sido víctima de algún robo, puesto que aún no había percibido su sueldo.

La fiscal de turno ordenó que el cuerpo sea trasladado a la Morgue de Frías, para la correspondiente autopsia.