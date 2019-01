Bielsa confesó que espió a todos los equipos de la liga

Fotos DT Marcelo Bielsa.

En los últimos días, Marcelo Bielsa quedó en el ojo de la tormenta luego de que confesara que había mandado un espía al entrenamiento del al Derby County. En una reciente entrevista, confesó que hizo lo mismo con todos los equipos de la Championship.

“Lo que hice no es ilegal. Podemos discutir si está bien o no. Sé que no todo lo que es legal es correcto y que hay muchas cosas que son legales y no están bien. Yo observé a todos los rivales durante esta temporada“, aseguró el entrenador argentino.

Y agregó: “Necesito la sesión de entrenamientos para preparar el partido ante el rival. ¿Por qué buscamos tanta información? Por la culpa que nos da no trabajar suficiente. Calmamos esa ansiedad. Pensamos que consiguiendo información vamos a sentirnos más cerca de la chance de ganar”.

Por último, sentenció: “No puedo hablar inglés, pero puedo hablar de los 24 equipos de la Championship”.