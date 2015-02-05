CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de enero de 2019
Por El Liberal
17/01/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.15 HUÈRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 MINUTOS PARA GANAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MINUTOS PARA GANAR (CONTINUACIÓN)
23.15 CAMPANAS EN LA NOCHE
00.15 VERDADES SECRETAS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.300 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ANIMADORES
20.30 LUNFARDO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
07.44 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS
DIOSES
09.26 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. BATALLA
CÓSMICA
11.03 AUSTIN POWERS EN GOLDMEMBER
12.52 LOS VENGADORES
14.37 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 2
16.08 EL HOMBRE MÁS BUSCADO
18.32 LOS VENGADORES
20.17 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS
DIOSES
22.00 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE
MARVEL
TCM
07.17 LOST
10.16 CASADOS CON HIJOS
11.30 LA NIÑERA
12.41 LOST
14.12 CASADOS CON HIJOS
15.51 EL JOROBADO DE NOTRE DAME II
16.54 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA
19.31 LA TORMENTA PERFECTA
22.00 TERRENO SALVAJE
TNT
06.25 SOMBRAS TENEBROSAS
08.22 AMOR A SEGUNDA VISTA
10.08 MISS SIMPATÍA
12.10 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
13.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE
13.22 ENREDADOS
15.04 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
16.50 PASANTE DE MODA
19.04 ROBO EN LAS ALTURAS
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.00 AL FILO DEL MAÑANA
SPACE
06.00 22 MINUTOS
07.23 VIRUS LETAL
09.13 BIENVENIDO A LA JUNGLA
10.47 MCFARLAND. SIN LÍMITES
13.03 EL CHICO DEL MILLÓN DE DÓLARES
15.20 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER
17.06 TESTIGOS
18.40 EL MÁXIMO JUEGO
20.26 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO
22.00 EL INVENCIBLE
23.37 SALVAJES
CINECANAL
11.47 GOLONDRINAS Y AMAZONAS
13.25 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN
14.50 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY
16.47 EL CÍRCULO
18.37 EDDIE, EL ÁGUILA
20.30 KUNG FU PANDA 3
22.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS
SONY
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 AMERICA’S GOT TALENT. THE CHAMPIONS
10.50 CAPITÁN PHILLIPS
13.20 AMERICA’S GOT TALENT. THE CHAMPIONS
15.10 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.05 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
22.00 AMERICA’S GOT TALENT. THE CHAMPIONS
A DÓNDE IR
EN ESCENA
(PATAGONIA CASI ROCA)
*VIERNES 18, SEMINARIO DE ZAMBA.
COORDINA CRISTIAN VÁZQUEZ.
LA POSTA GRILL
(BELTRÁN)
*VIERNES 18, AVENIDA FOLK, HUGO
MORE Y LOS DULCES, DARÍO JIMÉNEZ
Y EL SÚPER DE ORO.
*VIERNES 25, A LAS 23, SE PRESENTARÁ
RODDY MONTENEGRO,
ACOMPAÑADO POR FACUNDO
MONTENEGRO, EN GUITARRA;
NELSON MORENO, EN BAJO; Y JAVIER
VILLALBA, EN PERCUSIÓN.
CON MARIO ÁVILA.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO 272)
*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22,
SE PRESENTARÁ CIELO RAZZO.
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2,
Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL
DE LA SALAMANCA, CON
LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS,
LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS
OTROS ARTISTAS.
SUMAMPA
(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO,
46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN
POPULAR, CON NÉSTOR
GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA,
MARCELO TOLEDO, ENTRE MUCHOS
OTROS ARTISTAS.
CINES
SUNSTAR
DRAGON BALL
SUPER:BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
17/01 16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20
Cast) 22:25 (Cast)
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
17/01 18/01 17:00 (Cast)
19/01 20/01 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
SPIDER MAN: UN UNIVERSO
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
17/01 23/01 19:15 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES
(3D)
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
17/01 22:20 (Cast)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
17/01 18/01- 16:40 (Cast) 19:05 (Cast)
AQUAMAN (2D)
COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
17/01 18/01- 16:15 (Cast)
LA MULA (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16
AÑOS)
17/01 22:40 (Subt)
SPIDER MAN: UN UNIVERSO
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
17/01 18/01 16:30 (Cast)
CREED 2 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
17/01 18:50 (Cast) 22:30 (Subt)
GLASS (2D)
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
17/01 18:55 (Cast) 22:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:50 - 21:50 -
22:00
CASTELLANO 3D 19:30-
DRAGON BALL SÚPER:
BROLY APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 20:30-
22:50-
SPIDER MAN: UN NUEVO
UNIVERSO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30 -
CREED II: DEFENDIENDO EL
LEGADO ESTRENO
2D CASTELLANO 20:00- 22:40-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)
Los horarios pueden ser modificados
ANTICIPADAS EN VENTA
26-01 BTS WORLD TOUR
LOVE YOURSELF UN SEOUL
IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00HS
Idioma: coreano. No viene con subtítulos.
Es el recital solamente.