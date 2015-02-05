CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de enero de 2019

17/01/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.15 HUÈRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 MINUTOS PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MINUTOS PARA GANAR (CONTINUACIÓN)

23.15 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.15 VERDADES SECRETAS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ANIMADORES

20.30 LUNFARDO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

07.44 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS

DIOSES

09.26 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. BATALLA

CÓSMICA

11.03 AUSTIN POWERS EN GOLDMEMBER

12.52 LOS VENGADORES

14.37 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 2

16.08 EL HOMBRE MÁS BUSCADO

18.32 LOS VENGADORES

20.17 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS

DIOSES

22.00 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE

MARVEL

TCM

07.17 LOST

10.16 CASADOS CON HIJOS

11.30 LA NIÑERA

12.41 LOST

14.12 CASADOS CON HIJOS

15.51 EL JOROBADO DE NOTRE DAME II

16.54 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

19.31 LA TORMENTA PERFECTA

22.00 TERRENO SALVAJE

TNT

06.25 SOMBRAS TENEBROSAS

08.22 AMOR A SEGUNDA VISTA

10.08 MISS SIMPATÍA

12.10 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

13.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.22 ENREDADOS

15.04 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

16.50 PASANTE DE MODA

19.04 ROBO EN LAS ALTURAS

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.00 AL FILO DEL MAÑANA

SPACE

06.00 22 MINUTOS

07.23 VIRUS LETAL

09.13 BIENVENIDO A LA JUNGLA

10.47 MCFARLAND. SIN LÍMITES

13.03 EL CHICO DEL MILLÓN DE DÓLARES

15.20 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER

17.06 TESTIGOS

18.40 EL MÁXIMO JUEGO

20.26 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

22.00 EL INVENCIBLE

23.37 SALVAJES

CINECANAL

11.47 GOLONDRINAS Y AMAZONAS

13.25 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN

14.50 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY

16.47 EL CÍRCULO

18.37 EDDIE, EL ÁGUILA

20.30 KUNG FU PANDA 3

22.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS

SONY

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 AMERICA’S GOT TALENT. THE CHAMPIONS

10.50 CAPITÁN PHILLIPS

13.20 AMERICA’S GOT TALENT. THE CHAMPIONS

15.10 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.05 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

22.00 AMERICA’S GOT TALENT. THE CHAMPIONS


A DÓNDE IR

EN ESCENA

(PATAGONIA CASI ROCA)

*VIERNES 18, SEMINARIO DE ZAMBA.

COORDINA CRISTIAN VÁZQUEZ.

LA POSTA GRILL

(BELTRÁN)

*VIERNES 18, AVENIDA FOLK, HUGO

MORE Y LOS DULCES, DARÍO JIMÉNEZ

Y EL SÚPER DE ORO.

*VIERNES 25, A LAS 23, SE PRESENTARÁ

RODDY MONTENEGRO,

ACOMPAÑADO POR FACUNDO

MONTENEGRO, EN GUITARRA;

NELSON MORENO, EN BAJO; Y JAVIER

VILLALBA, EN PERCUSIÓN.

CON MARIO ÁVILA.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 272)

*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS 22,

SE PRESENTARÁ CIELO RAZZO.

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2,

Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL

DE LA SALAMANCA, CON

LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS,

LUCIANO PEREYRA Y MUCHOS

OTROS ARTISTAS.

SUMAMPA

(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO,

46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN

POPULAR, CON NÉSTOR

GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA,

MARCELO TOLEDO, ENTRE MUCHOS

OTROS ARTISTAS.


CINES

SUNSTAR

DRAGON BALL

SUPER:BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

17/01 16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20

Cast) 22:25 (Cast)

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

17/01 18/01 17:00 (Cast)

19/01 20/01 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

17/01 23/01 19:15 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES

(3D)

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

17/01 22:20 (Cast)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

17/01 18/01- 16:40 (Cast) 19:05 (Cast)

AQUAMAN (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

17/01 18/01- 16:15 (Cast)

LA MULA (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16

AÑOS)

17/01 22:40 (Subt)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

17/01 18/01 16:30 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

17/01 18:50 (Cast) 22:30 (Subt)

GLASS (2D)

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

17/01 18:55 (Cast) 22:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:50 - 21:50 -

22:00

CASTELLANO 3D 19:30-

DRAGON BALL SÚPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 20:30-

22:50-

SPIDER MAN: UN NUEVO

UNIVERSO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30 -

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO ESTRENO

2D CASTELLANO 20:00- 22:40-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

Los horarios pueden ser modificados

ANTICIPADAS EN VENTA

26-01 BTS WORLD TOUR

LOVE YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00HS

Idioma: coreano. No viene con subtítulos.

Es el recital solamente.

 
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