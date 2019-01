FÚNEBRES | 17 de enero de 2019 (2ª parte)

17/01/2019 -

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Madre vivirás eternamente entre nosotros". Sus hijos Freddy, Magalí Pece, sus nietos Pilar, Ignacio y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Sus hijos Freddy, Marcelo, Claudio, Silvia y sus respectivas familias participan con profundo dolor la irreparable pérdida de su amada madre, rogando oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Sus hijos Freddy, Marcelo, Claudio, Silvia, h. políticos y nietos sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 en el cementerio Jardín del Sol. Cob Caruso Cia. Arg de Seguros SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE OLAECHEA 649 TEL 4219787.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oración en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Sus nietos del corazón, Alejandra y Eugenia Muñoz Rebullida, Ana María, Maria Luciana y Pablo Miguel Mercado Rebullida, Maria Virgina y Maria Pia Rebullida Allub, Facundo y Antonella Pernigotti Rebullida, y Gregorio Rebullida, participan con mucha tristeza su fallecimiento y ruegan al Señor la reciba en su seno y brille para ella la luz que no tiene fin.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Fuiste consuelo, presencia, y ejemplo de quienes gozamos de tu amor y entrega. Maestra de vida, seguirás viviendo en nosotros". Sus sobrinos Inés, Roberto y Juancito Abdala y tus sobrinos nietos Lucía, Santiago, Delfina y Juan Manuel y tus sobrinos-bisnietos Catalina y Josefina Abdala.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Su sobrina Susana Basbus e hijos participa su fallecimiento y abraza a sus primos con el corazón en este momento de dolor.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Su Prima Politica Martha Alvarez Goñi , sus hijas Mily y Susana Daud y sus respectivas flías, despedimos con caríño a Nely y acompañamos a su flía, en este momento dificil momento, descansa en paz .

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Pablo Soria, Marcela Milet y sus hijos Juan Facundo, Juan Manuel y Angelina Soria Milet participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Nelly y acompañan a sus hijos ante tan dolorosa pérdida.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Eduardo Gil, su esposa Adriana Bertolotti, sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Nelly y acompañan a sus hijos en este difícil momento rogando oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Vice Comodoro Jorge Barbero y familia; Coronel Guido Barreto y familia; Comandante Ppal. Neri Acosta y familia acompañan con profundo dolor a sus amigos rogando oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Monseñor Francisco Polti, Pbro. Marcelo Madero acompañan con dolor la pérdida de la madre de sus amigos elevando oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Docentes Agremiados Santiagueños participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su secretario general Freddy Basbus. Elevando oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Houda Arja de Zemán, sus hijos Marcia y Martín Rojas, Claudia, Sandra y Juan, sus nietos Juancito, María y Loris Zemán; Facundo y Gonzalo Rojas Zemán participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Nelly y acompañan a sus hijos Freddy, Marcelo, Claudio y Silvia en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Tu hija del corazón Sandra Inés Zemán participa el fallecimiento de su querida mami Nelly y acompaña a sus hijos ante tan irreparable pérdida. Siempre vivirás en mi mente y en mi corazón.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Las amigas de su hija Silvia: Sandra Zeman, Lulo Farías, Graciela Cella, Elva Mendoza, Magalí Pece, Clarita Gamietea, Marcela Milet y Claudia Veliz Romano participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida mamá Nelly y acompañan a su hija Silvia en tan doloroso trance.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Marta Gallardo Capuano de García, hijos Juan Carlos, Joaquín, Marta, Elisa y nietos participan con inmenso dolor el fallecimiento de la querida e inolvidable amiga Nelly, acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil momento, rogando al Señor por pronta y cristiana resignación. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "El Señor es mi pastor, no temeré". Carlos, Quique y Pirucha García Fabiano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. El consejo directivo del CEP San Francisco de Asís participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su directora general, Dra. Silvia Basbús. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en Paz.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Felices los humildes de corazón porque de ellos será el Reino de los Cielos". Personal directivo, docente, administrativo de maestranza y alumnos del Nivel Inicial, Primario y Secundario de CEF San Francisco de Asís, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su directora general, Dra. Silvia Basbús y del Sr. Fredy Basbús. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Acompañamos a toda su familia en este momento de profundo dolor y rogamos para los que la acompañaron en esta vida. Dios les de el consuelo de una cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria. Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel y María Laura.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Nelly Velázquez, María Valdez, Anita Paz participan su fallecimiento y acompañan a Freddy, Magali y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Ana María, Natalia, Lilia y Lucas Novelli Paz participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a Freddy. Magalí, Pilas, Ignacio y Agostina, rogando al Altísimo resignación. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijos Carlos Andrés y Agostina, Matías y Florencia y sus nietos, Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Carlos Andrés Salmoiraghi, Agostina María Elías de Salmoiraghi y sus hijos Augusto y Stefano, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Horacio S. Alfano, su esposa Nilda Montenegro y su sobrino Horacio Renato Alfano participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida y gran amiga Nelly, pronta resignación para sus hijos, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Ricardo Salvador Lo Bruno y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Juan Manuel Cisneros, su esposa Elisa Graciela Romero, sus hijos Juan Manuel, Laura y Martín Alejandro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Claudia y Zulema Salvatierra participan el fallecimiento de la querida Nelly y acompañan con mucho afecto a sus amigos Silvia y Claudio en tan doloroso momento.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Marcos Ortiz, Liliana Murad y flia. participan del fallecimiento de nuestra querida amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. La comisión de Docentes Agremiados Santiagueños participa del fallecimiento de la madre de nuestro secretario gral. Freddy Basbus.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Nadie muere para siempre, si vive en el corazón de las personas que la amaron". Nelly querida, descansa en paz. Su amiga Chini Cura, sus hijas Natalia, Carolina, Fanny y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Sus amigos Chini, Rubén, Peladín y Pichón Cura; y Marcela Arce, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor y la oración a toda su familia.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Ana M. Contreras de Campos, Javier y Maximiliano Campos abrazan a sus hijos, nietos y demás fliares. con mucho cariño y acompañamos en estos momentos de dolor por la pérdida de una madre ejemplar y rogamos oraciones en su querida memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Su amiga de toda la vida, Gladys Fernández de Faisal, sus hijos Marizabel Faisal y Rubén Jorge, Carlos Faisal y Susana Vittar, despiden con dolor a la tan querida y dulce Nelly. Siempre estarás con tu sonrisa y tu corazón incondicional. Acompañamos a sus hijos en este momento de dolor. ¡¡Besos al cielo!!

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Sus amigos de la infancia Imperio Fernández de Baff y José María Fernández lamentan profundamente la partida de Nelly, una mujer que no puso límites en brindar amor y bondad. Acompañamos a sus hijos en este triste momento.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Dr. Rodolfo Oscar Gavícola, su esposa Paula de Carlo y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Olga Loira de Balteiro, sus hijos José Luis y flia., Liz y flia. y Julián y flia. acompañan en el dolor a sus hijos, con especial cariño al Dr. Claudio. "Que brille la luz que no tiene fin".

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. El Servicio de Oncología participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Claudio Basbus y acompaña a su familia en estos tristes momentos. Eleva oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Chabela y Ricardo participan el fallecimiento de la madre de su querido amigo Dr. Claudio Basbus. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Vanina, Raúl y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Dr. Claudio Basbús. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Cristina y Néstor Giraudo acompañan con profundo dolor al Dr. Claudio Basbus por el fallecimiento de su madre. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. El Centro Integral de Oncología y Medicina de Santiago del Estero (CIOM) acompaña al Dr. Claudio Basbus en esta irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Diego Nicolás García y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Freddy, Silvia y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Nelly querida te fuiste de esta vida derrochando generosamente amor, alegría y bondad entre quienes tuvimos la dicha de conocerte. Gracias por los hermosos e inolvidables momentos compartidos que guardaremos por siempre en nuestros corazones. Alejandor Papa, Mariela Bitar, Daniela y Matías, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus entrañables amigos Fredy, Marcelo, Claudio y Silvia ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria y rogando que Dios le de fortaleza y resignación a su familia.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Me despido de mi querida amiga. ¡Que descanse en paz! Sofía Alegre.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Marien Skaf de Saad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Olga Nazario le desea eterno descanso. Nunca te olvidaré querida amiga ni los momentos inolvidable que compartimos.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Siempre te recordaré con inmenso cariño, esto será hasta que nos volvamos a reencontrar. Tu amiga Perla y toda su familia, acompañan a sus hijos en este gran dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Amiga de la familia, Lucía Gulotta participa con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Freddy y acompaña a toda la flia. en estos difíciles momentos. Ruega oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Francisca Córdoba y Hugo Agostinelli participan del fallecimiento de la Sra. madre de nuestro amigo Claudio y acompañan a su familia en el dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. La Fundación Mujer participa con dolor su fallecimiento y acompaña al Dr. Claudio Basbús ante irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. El Jardín de Infantes "Dante Alighieri" participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marcelo y Silvia en su penosa pérdida.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Ana Gimena Storniolo y familia acompañan a Silvia y Marcelo Basbús por el fallecimiento de Nelly. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Miguel Angel Barrera Martinez, Nélida Raab y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Dra. Claudia Veliz Romano y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a todos sus seres queridos. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Carmen M. Sánchez de Daud, sus hijos Juan, Susana y María del Carmen participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Carlos Gozal, María del Carmen Daud y sus hijos Juan y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Daniel Llugdar, su esposa Lulo Farías y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos Silvia, Claudio, Fredy y Marcelo.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. María Susana Nazar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Federico Sayah Correa y María Susana Auat participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Patricia Pilán y familia acompañan al Dr. Basbús y ruegan una oración en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Señor, recíblela en tus brazos y dale el descanso eterno". Graciela Sauad y flia., Norma Sauad y flia., Eduardo Sauad, Sarita Sauad y flia. y Adriana Sauad y flia. participan y acompañan a la familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Pancho Pece y Mariana Bravo participan con profundo dolor del fallecimiento de la mamá de sus amigos Freddy, Marcelo, Claudio y Silvia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Andrés Ruiz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora de su amigo Freddy Basbús y acompañan a toda la familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación". Ricardo Manzur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora de su amigo Freddy Basbús y acompañan a toda la familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "¡Jesús, Tu que estas sentado a la derecha del Padre! Bendice el alma de tu siervo y dale el descanso eterno!". La Comisión Directiva, Subcomisión de Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Señora Madre del compañero Freddy Basbus y acompañan a sus familiares en este difícil momento de dolor y pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu Reino". Gustavo Vásquez y Familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Señora de su amigo Freddy Basbus y acompañan a toda la Familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una Oración en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Que el Señor te reciba en sus brazos para darle vida eterna". José Gómez y Familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Señora de su gran amigo Freddy Basbus y acompañan a toda la Familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una Oración en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Guillermo Basbus, Victoria Yocca y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos en el camino de la resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Mayci Zabala y Chochy Martínez despide con gran pesar a la Sra. Nelly, y acompañan a su querido amigo Claudio y flia. en su duelo.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Señor, dale el descanso eterno, y brille para ella la luz que no tiene fin". Alejandra Campos, acompaña con profundo dolor a su amigo Claudio y a su querida familia.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Nelly Herrera de Basbús, sus hijos Abelardo, Luis R., Nelly Patricia, Eugenia, Marcelo, Beatriz, Cecilia y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Luis Roberto Basbús, su esposa Josefa Storniolo de Basbús y flia. participan con dolor su fallecimiento.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Julián Alberto Serrano, su esposa Ana María Ascencio y sus hijos Joaquín y Josefina, Julián y sus respectivas flias. participan con dolor la partida de Nelly y acompañan a sus hijos y demás familares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Los que quedamos lloramos tu partida, pero el Cielo está de fiesta a recibirte. Siempre acompañando a tu familia. Adriana Bertolotti, Eduardo, Mariano, Hernán, Fabián Gil Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Las amigas de a su hija Silvia: Chini, Elba, Eugenia, Nati, Roxana, Caro y Gunci participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nelly, y acompañan a toda su familia en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Luis Manuel Espeche, María Elisa Paz de Espeche, sus hijos José Luis, Nani, Lucía, Juan Manuel y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nelly y acompañan a sus queridos hijos Silvia, Claudio, Marcelo, Freddy y sus familias. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. María Angélica Aragonés y María Fernanda Morelli (a) y sus hijos y fliares. acompañan con profundo dolor la partida de su querida amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Carlos y Graciela Bianchi, Carlos Pablo y familia; Martín Alberto y familia; Lucía Graciela y familia; Cecilia y familia participan con dolor el fallecimiento de la mamá de sus muy queridos amigos Freddy, Claudio, Silvia y Marcelo y ruegan una oración por su eterno descanso y cristiana resignación a sus hijos.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Querida Nelly, siempre estarás en nuestro recuerdo. "Señor, recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Sus amigos Chela, Polo Maldonado participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Carla Diambra y Marcelo Castillo Eioya participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Claudio e Silvia y elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Pedro L. Mulki, su Sra. Ángela Beatriz Cisneros (as) participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Elba Mendoza, Pablo de la Rúa y Justina de la Rúa participan con profundo dolor la partida de Nelly y acompañan a su querida familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Sus amigos de toda la vida, Nena García, Gunter Rebullida, sus hijos María Elena y Miguel Mercado, Patricia y Segundo Muñoz, María Isabel y Alejandro Pernigotti, Gunter (h), y Analía del Valle participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos al Señor la reciba en su seno y que brille para ella la luz que no tiene fin.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Fernando, Carolina, Sofía y Victoria Pavón participan el fallecimiento de Nelly y piden oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "El Señor es mi pastor nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hará descansar". Graciela Beatriz Moyano, Martín Bunge y familia participan su fallecimiento y acompañan al estimado amigo Freddy y demás familiares en estos momentos de dolor.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Silvina Díaz Miguel y Ricardo Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Señor, ya está ante Ti, recíbela en tu Reino". Vecinos: José Stancampiano, su esposa Mary Pullarrello y sus hijos Antonio y Verónica Anabella y Juan; sus nietas Tiziana, Giuliana, Isabella, Guillermina participan con profundo dolor rogando oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Lydia Sthela Trejo y Jorgelina Canllo Trejo participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Silvia y acompañan junto a sus hermanos en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Para Fredy, Marcelo, Claudio y Silvia: deseamos que la Paz del señor llegue a sus corazones. Ver partir a un ser que amamos en plenitud no es fácil, pero debemos resignarnos y agradecer al Altísimo el tiempo que disfrutamos de ella y que fue maravilloso. No sientan tristeza, por el contrario, siéntanse en paz porque ahora, nuestra querida Nelly, pertenece al Reino de los Cielos. Juan Carlos Díaz, su esposa Graciela Atia, sus hijos María de los A., Ernesto y Alicia, hijos políticos Mariano y Fiorella y sus nietos Valentina, Delfina y Bautista participan junto a sus hijos en la gozosa esperanza de la resurrección.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Fernando Nasif, su esposa Cristina y su hija Mili, los amigos entrañables de su hijo Fredy con profundo dolor participan de su fallecimiento.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Alfredo Basbús, María del C. del Vitto, e hijos acompañan a Fredi, Claudio, Silvia y Marcelo en este doloroso momento, rogándole al Señor que les de resignación y consuelo por pérdida irreparable.

DAUD DE BASBÚS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. José Luis Pistamiglio, Alinés Valladares, Carlos Córdoba, María Elena Soria y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Nelly y acompañan a sus hijos en este difícil momento, rogando por su eterno descanso.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Teresita Beltran Neirot de Leoni sus hijos Carlos Raul y Gabriela acompaña a su familia con todo cariño. Ruegan oraciones a su memoria.

DAUD DE BASBÚS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Humberto Ruffa Marta M. Olivera de Ruffa, sus hijos Ana Cecilia y Adrián Nicolás Ruffa Olivera participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Señor: recíbela en tu morada celestial y dale el descanso eterno". Humberto Saavedra, Yolanda Suárez, Pablo y Ana Saavedra participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familias en estos momentos de dolor. Querida Neli: tuvo entre muchas otras, la virtud de hacer sentir bien a la gente. Hoy es tiempo de que usted se sienta así, descansando en los brazos de Jesús y María Santísima.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Mario Emilio Drube y María Fernanda Alegre participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Norma Cristina Pellene e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Negra y Mechi Llugdar participan con profundo dolor el fallecimiento de su inmejorable amiga, comprensiva y llena de amor, descansa en paz. Siempre te recordaremos.

DAUD DE BASBÚS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Ruly Jorge, su esposa Patricia y flia. acompañan a su hijo Claudio en tan doloroso momento.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. María Mercedes Barraza, José Galván y sus hijos Matías y Belén, Pedro, César Barraza y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Nelly y acompañan en este doloroso momento a sus hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Mercedes Liliana Farez participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Silvia y Claudio y los acompaña en tan doloroso momento elevando plegarias en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. María Teresa Barraza de Salido y sus hijos Francisco y Carlos Salido y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a Silvia, Fredy, Magalí y demás familiares. Elevando oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "La muerte se ha llevado su cuerpo, pero su espíritu siempre estará con nosotros, por siempre en nuestros corazones". Norma Buitrago de Mema participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega al altísimo por su eterno descanso en paz.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Pedimos a Dios que los abrace con su paz, que los cubra con su amor y puedan sentir su presencia en estos momentos difíciles." Norma Mema y sus hijos Carla, Franco y Pablo Lucatelli participamos su fallecimiento y acompañamos a sus hijos Freddy, Marcelo, Claudio y Silvia en estos momentos de profundo dolor.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Freddy, Marcelo, Claudio y Silvia, no creemos que hayan palabras adecuadas para consolarlos en estos momentos. Piensen que tuvieron la oportunidad de compartir momentos maravillosos con una persona fantástica y que todos tus amigos estamos aquí para ayudarlos a superarlo. Rene Diaz, Lilian Obaid de Diaz, Sus hijas Cintia Diaz y su esposo Adolfo Dardat y Agustina Diaz sentimos mucho la partida de nuestra querida Nelly y rogamos oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Que su alma descanse en paz. Creemos firmemente en que Dios aceptará a "Doña Nelly" con los brazos abiertos por todo el bien que hizo mientras estuvo con vida en esta Tierra" . Freddy, Marcelo, Claudio y Silvia entendemos su dolor por tan enorme perdida, los acompañamos en el sentimiento y rogamos se eleven oraciones en su memoria. Marìa Rosa Obaid de Carabajal, Jose Carabajal y Matias y Mikaela participamos su fallecimiento.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Ady, Viviana, Neny, María Rosa y Patricia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus hijos y sus respectivas familias.

DAUD DE BASBÚS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". José M. Basbús, Graciela Montoto y sus hijos Leandro y Carolina, Exequiel y Fabricio participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Brille para ti la luz que no tiene fin. Tus sobrinos Nelida Isabel, Juan Ramón y José Alejandro Fadel y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía.

DAUD DE BASBÚS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su matriculado, Dr. Claudio Basbús. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBÚS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. David Jarma, Graciela Neirot y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de sus amigos Claudio y Silvia. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBÚS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. El presidente del Consejo médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su colega Dr. Claudio Basbús y ruega oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Héctor Estanislao Ponce y flia., acompañan en el dolor a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Maria Gabriela Ortiz, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de Claudio Basbus y eleva oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. A Nelly... A quien Amamos ... Te decimos Adiós Unidos a Silvia, Claudio y hermanos Siempre. René, Gabriel y Romina.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. La comunidad Educativa de la E. T. N. 3 Ing. Santiago Maradona, acompañan al prof. Fredy Basbus y a la Dra. Silvia Basbus ante la perdida de su Sra. Madre. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Bienaventurados los limpios de corazón por que ellos veran a Dios " Nora Vidal, Chini Habra Fernandez y su flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su estimada flia. en el dolor de la separación física.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Norma Ruth Volta de Bianchi y flia., participan el fallecimiento de Nelly, vecina y amiga de mi Madre y acompañan a sus hijos en el dolor de tan lamentable perdida. que brille para ella la luz que no tiene fin.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Patricia Abalos, acompaña en este dificil momento la partida de la Madre de sus amigos Claudio, Silvia y Marcelo, ruega oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Maria viviana Chequer, participa el fallecimiento de la Mamá del Dr. Claudio Basbus y acompaña en su dolor a toda su flia.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Nené de Daud, sus hijos Silvia y Ernesto, junto a sus nietos acompañan con mucha tristeza y cariño a sus hijos y respectivas flias. elevan oraciones por el descanso de la querida tia Nelly.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Ricardo Carabajal y Maria Eugenia Carabajal oarticipan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá del Dr. Claudio Basbus. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Javier Giorgis, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Lidia de Perez, sus hijos Luis, José, Chini, Negro y Susy y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Claudio, Silvia, Marcelo y Fredy en este dificil momento.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Susy, Marcelo, Chinchi y Lito Perez, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hermanos de la vida Claudio, Silvia, Marcelo y Fredy. Señora Nelly siempre la recordaremos con mucho cariño, que brille para ella la luz que no tiene fin.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Juan Carlos gutierrez y Claudia Morales, acompañan a sus amigos Marcela, Claudio, Silvia y Fredy en tan lamentable perdida y eleevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Mario Merino, Maria Julia Ponce e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este duro momento., ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Estela de Viaña, sus hijos Francisco, Carlos, Fernando, Silvina, Javier, Maria Eugenia, Ana Maria y Sebastian, con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, RICARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Su esposa Maria Sena su hijo Alejandro Nicolas Gonzalez sus padres Valeriano Gonzalez , Ana Trejo hnos Gustavo y Noemi Gonzalez. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Beltrán. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Hetty Pacheco participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con cariño a sus hijos. Eleva oraciones en su memoria.

SEGUROLA, MARIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Sus sobrinos Hugo, Alicia Aldo, Mirian, Miguel Norma, hnos politicos Miguel y Beatris sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio la piedad el cortejo partira de calle 13 y 107 brio villa borges SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUÁREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Sus hijas Lic. Maria Ynes, Marta Elizabeth Suarez de Chazarreta sus sobrinos prof Maria Florencia Herrera, Luis Alberto Bravo Ing Pablo Chazarreta, Dr Sergio y Veronica Chazarreta y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el Cementerio PARQUE DE LA PAZ COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUÁREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. "Señor, recíbelos en tu Reino. El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Sus hermanas Lía, María Inés del Rosario Suárez, Martha Elizabeth, hermano político Oscar Edberto Chazarreta participan su fallecimiento.

SUÁREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. "Qué brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana Martha Elizabeth, su esposo Pibe Chazarreta, sus hijos Ing. Pablo Alejandro, Verónica Mariela y Dr. Benjamín Chazarreta y sobrinos nietos participan con dolor su falleicmiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 hs. Parque de la Paz.

SUÁREZ, LUIS ALBERTO (Mudo) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Su sobrino Luis Alberto Bravo, Lorena Coronel, Agustina y Alejandro Bravo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

SUÁREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Su desconsolada hermana Lic. María Inés Suárez, sus hijos Prof. María Florencia Herrera Suárez, Luis Alberto Bravo y flia.; Hugo Santiago Lodi. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

SUÁREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Jaime Alfredo, Liliana, Mercedes, Segui y familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a María Inés Florencia. Elevan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Beby Moreno Navarro, Natalia Martín, Melina Silva, Memé Martín, Marta Martín participan el fallecimiento del hermano de su querida amiga Inés Suárez. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Clara A. Correa participa con profundo dolor. Ruega una oración en su memoria.

SUÁREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Aurora Ruiz participa su fallecimiento con gran afecto. Ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Toto Faisal, su esposa Cristina Casas Ghinatti, sus hijos Emir, Paola y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Inés y tío de Florencia. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Amigas de su hermana María Inés de la Mesa Redonda Panamericana Sgo. del Estero, Marta Agüero Abal, Griselda Cremaschi, Mashi Gerez, Leyenda Cardoso, Beby Moreno Navarro, Graciela Grimaldi, Ema Figueroa, Marisa Yacheline, Aurora Ruiz, Magui de Córdoba, Alicia Martínez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TERENZIO, MARÍA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Su hermano Mario Terenzio y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

TERENZIO, MARÍA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus amigos Margarita, Sonia, Elena, Maria, Elias, Esther Hallak con sus respectivas flias. Participan con dolor su fallec. Y abrazan espiritualmente a sus fliares. elevan oracion en su memoria.

VÁZQUEZ, FIDEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Su esposa Delfa Torres, sus hijos Cinthia, Macarena, Carlos, Mario y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, FIDEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Su esposa: Delfa Luz Torres, sus hijos: Macarena, Cynthia, Carlos y Mario, hijo Pol.: Santiago Galván, nietos: Agustín, Ornella y Francisco, part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VÁZQUEZ, FIDEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Su hijo Carlos Alberto Vázquez, su hija política Silvia Mónica Carpintero, sus nietos Agustín y Ornella participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, NORA ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Hugo Coronel Fonti y sus nietas Milagros y Emilia participan con hondo pesar su partida, pero reconfortados con que el dolor ya cesó y descansa en los brazos del Señor.

MORENO DE RODRÍGUEZ, AZUCENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/08|. "No llores su me amas, recuérdame con una sonrisa". Al cumplirse 11 años de su fallecimiento. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos ofrecerán una misa en la iglesia Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

MOSSO CAPOVILLA, NORBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Se rezará una misa hoy jueves 17 a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica en su memoria, y por su eterno descanso, al cumplirse nueve días de su regreso a la Casa del Padre.

TORRES DE VILLARROEL, AÍDA DEL VALLE (Pochocha) Falleció el 17/1/04|. En un día como hoy hace 15 años desplegabas tus alas, el cielo se ganó un ángel y se viste de blanco, al cerrar nuestros ojos recordamos todos los momentos que vivimos contigo. Qué jesús te acune en sus brazos amorosos donde ya no hay sufrimiento. Señor, danos fortaleza para aceptar su ausencia física y brille para ella la luz que no tiene fin. te amamos por siempre!! Tu esposo Ángel Villarroel, tu hija Ely, tus nietos Carla, Martín, Melisa, Noelia, Emanuel, h. pol. Carlos, Lito, tu bisnieta Eluney invitan a la misa que se oficiará hoy en parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 20,30 hs.

VERA, RAMÓN HEBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Sus hijos, hermanos, sobrinos, nietos y demás familiares participan e invitan a la misa a celebrarse en su memoria en la iglesia Catedral Basílica hoy a las 20.30, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, rogando al Señor por su eterno descanso.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO CLAUDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Nadie llenará el vacío que dejó tu ausencia tan dificil de aceptar; solo me queda tus recuerdos, tu risa, bromas y todo lo que a diario nos hacia feliz. Pero siempre estarás en mi corazón iluminando mis días. Su esposa Noemí López y flia. invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia San Jose del Bº Belgrano a las 20,30 hs.

LOBOS, SILVINA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/16|. "Puedes llorar porque me he ido, o puedes sonreír porque he vivido; puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que he dejado; tu corazón puede estar vacío porque no me puedes ver o puede estar lleno del amor que compartimos. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a mí me gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir". Tu tía madrina Lic. Blanca Chazarreta, tu tío Mario Olivera, tus primos Álvaro, Ramiro y Gisella.

BALDIVIA MARIO DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Su esposa Mercedes, sus hijos Mariela, Laura, Marta, Marta, Carlos, Roberto, sus nietos diego y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol Cob IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

TABOADA, RAMÓN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/05|. "Hoy hace catorce años que partiste a la casa del Señor, pero a pesar del tiempo transcurrido vives eternamente en nuestros corazones". Su madre Irma Rea de Taboada, hermanos Daniel, Mónica y Alejandra Taboada con sus respectivas familias invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda.

ACUÑA, EDUARDO REY (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. -"Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo".personal directivo, docente y ordenanza de la Escuela 1.013 del Simbol acompaña en su dolor al docente del establecimiento Prof. Carlos Alfredo Morales.

CEBALLOS, EDUARDO (Coyito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. La Comisión Directiva y socios del Club Atletico Clodomira participa con gran dolor el fallecimiento de su ex-jugador Coyito y que sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

RODRÍGUEZ, MARGARITA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Sus hijos Brecia Moyano, Rocio, Exequiel, Ludmila Costa su nieto Samir sus hnos Ruben, Rene, Maria Rita, Domingo y Rene sus restos seran inhumados hoy 11 HORAS EN EL CEMENERIO DE COLONIA EL SIMBOLAR DTO ROBLES SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

VELÁZQUEZ DE LLAMUR CECILIA DEL VALLE "Chela" (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. La Comunidad Educativa de la Esc. N° 750 "Dr. Eliseo Fringes" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre política de la docente de esta casa de estudios Elizabeth Chávez. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

VELÁZQUEZ DE LLAMUR CECILIA DEL VALLE "Chela" (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/19|. Carlos Walter Avila, Lina Avila y Jeremias Avila, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre y abuela de sus grandes amigos Ibana, Ale e hijos. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BRACAMONTE, MARÍA DEL VALLE "Mary" (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Sus hijas Sonia Mercedes e Iris Teresita invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Parroquia de Sumampa, para rezar por sud descanso eterno. Frías.