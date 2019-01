Denunció que su ex la insultó y amenazó de muerte

17/01/2019 -

"Sos una sucia, si no estás conmigo no vas a estar con nadie más, te voy a matar", habrían sido las amenazas que lanzó un joven a su ex pareja, ante la negativa de ésta a retomar la relación con él.

La damnificada, una joven de 22 años que reside en la ciudad de Loreto, se presentó ayer en la Comisaría 27 para radicar la denuncia. La joven indicó que hace 5 meses decidió terminar la relación con el acusado, cansada de los malos tratos que recibía. Ayer, éste se habría presentado en su casa y además de insultarla, la amenazó de muerte.