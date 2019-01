Cavigliasso, cerca del podio en Perú

Fotos OBJETIVO Nicolás Cavigliasso sigue firme en su objetivo de llegar al podio en la final de hoy en el rally Dakar

17/01/2019 -

Nicolás Cavigliasso comenzó la edición 2019 con expectativas. Etapa tras etapa se transformó en el gran candidato y a solo un día del final de la competencia sacó una ventaja que prácticamente le asegura el título. Aunque claro, el Dakar suele ser muy traicionero y nunca se puede festejar antes de tiempo. El mismo cordobés vivió una situación que puso en riesgo su cómodo liderazgo en quads.

"Me comí una cortada grande... Habré caído unos cinco metros y en esos dos segundos me pasaron un millón de cosas por la cabeza. No salí despedido del cuatri, pero me duele mucho la espalda", declaró Cavigliasso en diálogo con el periodista especializado Diego Durruty.

El cordobés había terminado segundo la penúltima etapa con largada y llegada en Pisco, pero las autoridades le devolvieron los 10 minutos que perdió por socorrer al motociclista francés Anthony Boursaud y de esta manera hizo mejor tiempo que su compatriota Manuel Andújar. Hasta el momento, Jeremías González Ferioli fue el único que logró ganarle una etapa a Cavigliasso, el gran protagonista en cuatriciclos.

En la última etapa los competidores irán rumbo a Lima para terminar un Dakar atípico que sólo se corrió en Perú. De no haber grandes sorpresas, el podio será íntegramente argentino

Camiones

Por su parte, en camiones Eduard Nikolaev se llevó el día, regresando así a la punta de la general.

El piloto ruso al comando de un Kamaz se llevó la etapa.

El argentino Villagra marcha octavo en la clasificación general de la carrera con Iveco.