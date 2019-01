Girona dio la nota y eliminó al Atlético Madrid de Simeone

17/01/2019 -

Girona, el humilde equipo de Cataluña, sorprendió a Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, al eliminarlo en los octavos de final de la Copa del Rey tras un empate 3 a 3, en el estadio Wanda Metropolitano de la capital española, y hacer valer la mayor cantidad de goles como visitante luego de la igualdad 1 a 1 como local.

En otros partidos de octavos de final, Real Madrid clasificó pese a perder ante Leganés 1 a 0, luego del 3 a 0 a favor en el estadio Santiago Bernabéu.

Sevilla también pasó a cuartos de final más allá de caer como local ante Athletic de Bilbao 1 a 0, favorecido por el triunfo 3 a 1 en el partido de ida. Hoy jugarán Real Sociedad vs. Betis; Espanyol vs. Villarreal y Barcelona vs. Levante.