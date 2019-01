La inundación provocó pérdidas millonarias en la producción local

Fotos FERNÁNDEZ. Muchos campos sembrados en la zona de riego quedaron bajo el agua y resta evaluar qué es lo que se puede recuperar, dijo Karnatz.

17/01/2019 -

Las precipitaciones que vienen causando severos inconvenientes a pobladores de localidades santiagueñas, también tienen un efecto devastador para el campo. Según estimaciones de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la producción podría llegar a verse disminuida en un 50% por las inundaciones.

Así lo señaló Juan Pablo Karnatz, dirigente rural santiagueño y tesorero a nivel nacional de CRA, quien describió un panorama preocupante sobre los cultivos, particularmente en la zona del este que limita con Chaco y Santa Fe. "Hay pérdidas cuantiosas, millonarias", manifestó.

"El girasol en toda la región, Santiago y Chaco y Santa Fe se perdió, era una inversión importante y eso se fue", indicó en diálogo con EL LIBERAL.

También manifestó que hay "pérdidas en algodón, pero no demasiado cuantificables", porque es imposible el acceso a los campos, producto de las inundaciones. "No hay caminos, no ha parado de llover, salvo esporádicamente y el pronóstico largo hacia fin de mes, señala que continuarán las lluvias y no da tiempo para entrar en los campos, los accesos están destruidos", describió.

Por eso consideró que "tanto para Santiago, Chaco y Santa Fe, la declaración de emergencia generalizada es la que corresponde".

"Falta la declaración de emergencia (en la provincia), pero las distintas asociaciones que integran la FAAS y CRA están hablando con autoridades", comentó y rescató que más allá de los efectos concretos que trajera esta medida, "la emergencia demuestra la situación y la magnitud del daño causado a la producción".

Expuso que el agua de los bajos submeridionales (Chaco, Santiago y Santa Fe) drena hacia el sur, pero como en Santa Fe ya está colapsado y continúa ingresando agua de Santiago del Estero y de Chaco "y eso se tranca", se terminan inundando los campos santiagueños y chaqueños.

En el caso del algodón, informó que lo que se sembró en toda la zona de frontera con Santa Fe, está perdido. A ello sumó que "en Los Juríes, los daños fueron brutales. Además resultó muy afectada la zona de riego: lo último que quedaba para sacar de la cosecha de fruta como melón y sandía". También en la zona de riego, indicó que muchos campos en los que se sembró algodón, en algunos casos sufrieron la caída de mucha agua y piedra. También, que los cultivos de alfalfa que sufrieron anegamiento, deberán evaluarse para ver si se recuperan y cuánto, porque también hubo caída de granizo.

"Después vas a tener en secano, lugares donde se perdieron pasturas; y por otro lado, se producirá un atraso en la siembra de soja muy importante porque no se puede entrar en campos. Se cortó el tránsito en la ruta 89 por las lluvias importantes y ahí hay un retraso de siembra, o sea que la intención de siembra no se va a cumplir porque eso se realiza hasta los primeros días de enero".

Karnatz reiteró que la evaluación (de los daños a la producción), aún no se concreta y es por la imposibilidad de acceder a los campos debido a las malas condiciones de los caminos. "Lo que sí se sabe es que hay pérdidas cuantiosas, millonarias", aseguró y adelantó: "Esto es una conjetura, pero estimo que vamos a tener una productividad disminuida en términos promedio del 50% pasadas las lluvias. Y cuando evaluemos el mes que viene es muy probable que nos confirme este dato".