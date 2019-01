Los "Trolls" renuevan todas sus aventuras para Netflix

17/01/2019 -

Mañana 18 de enero, la quinta temporada de "Trolls: The beat goes on!" llegará a la pantalla de Netflix. Producida por DreamWorks SKG, la serie cuenta con los talentos de voz de Skylar Astin, Amanda Leighton, Ron Funches y David Fyn, entre otros.

En la nueva entrega, mientras Queen Poppy celebra un tiempo de paz en Troll Village con fiestas, competiciones y ocasiones especiales, Branch intenta ser más amante de la diversión.