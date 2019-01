Denuncia por acoso opacó el cumpleaños de Ricardo Darín

17/01/2019 -

Un día antes de su cumpleaños número 62, Ricardo Darín se vio envuelto en otra denuncia pública, esta vez por acoso sexual. La modelo Romina Seferian contó en el programa "Incorrectas" un episodio que vivió con el prestigioso actor en el 2001. Antes, desde stories de Instagram había compartido un lapidario comentario: "Le decís a Ana Rosenfeld que no defienda a Darthés y vos me metiste la mano por abajo de mi calza cortada Ricardo Darín. Sos un caradura’, expresó Seferian.

Sentada en el estudio desde donde sale en vivo "Incorrectas", la modelo había recordado: "Estábamos en un boliche con mis amigas, la esposa se va al baño y él se me acerca, me empieza a hablar y me dice ‘qué lindas calzas que tenés’ y le digo ‘yo a vos te conozco’". Y siguió: "Él me dice ‘¿querés tomar algo?’ y me mete la mano por un agujero de las calzas y le digo ‘pará, te equivocaste. Soy la hija de Diego, no sé si te acordás; y ahí me pide que lo perdone, que no me quiso hacer nada", contó, aclarando que su padre y el actor se conocían.

Romina apuntó a Florencia Bas, la esposa de Darín: "Vino con una botella y nos dijo ‘te voy a partir una botella en la cabeza a vos y a ella porque siempre me hacés lo mismo, siempre salís con pendejas’. En su momento yo lo cubrí a Ricardo porque su mujer estaba totalmente borracha. Y en el medio de todo eso, una persona que estaba con ellos intentó calmar la situación y me ofreció plata. Eso no lo conté por miedo", expresó.

Las declaraciones de la modelo fueron repudiadas de inmediato por la esposa de Darín, quien se comunicó a través de whatsapp con Nora Cárpena, panelista del progama; quien se encargó de dar la versión de la familia y aseguró que Seferian se cayó encima del actor mientras bailaba sobre una mesa, que Florencia se acercó a pedirle que se retirara de ahí y que la seguridad del lugar la sacó agresivamente, aunque Darín intercedió para que la trataran bien.

Después fue el "Chino" Darín, el hijo de Ricardo, quien salió a respaldar a su padre desde las redes sociales. "Estuve ahí y NO fue eso lo que pasó. Tampoco fue como lo contó en 2011 (en el mismo canal), cuando pretendía difamar a mi madre. Dijo que no tenía nada que decir contra mi padre que ‘es todo un caballero’, búsquenlo. Huele a oportunismo cambiar tanto el discurso 7 años después", disparó el actor.

En esta oportunidad, Ricardo Darín sólo se expresó a través de las redes sociales dándole "like" a los comentarios que hablaban de oportunismo o que hacían referencia a la irresponsabilidad de dar noticias falsas.

La primera vez que Darín se vio involucrado en una denuncia pública fue cuando la actriz Valeria Bertuccelli lo acusó de "destrato" mientras compartían la obra teatral "Escenas de la vida conyugal".