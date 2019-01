En Tiro Federal se jugará el noveno capítulo

17/01/2019 -

CHOYA, Choya (C) En el predio del Tiro Federal de Frías rodará el esférico este sábado para la novena fecha del campeonato "Nicolás Vildoza" que coordina la Asociación del Fútbol Amateur Friense.

Habrá en total seis partidos. El fixture será el que se detalla a continuación: Tiro Federal vs Ferretería Simón; Municipalidad Tapso vs Influencia; Los Cuervos vs Juan Perón; Barrio Oeste vs Spa- Car; Loma Negra vs M y M Deportes y en el último turno se medirán los combinados de Autoservicio Hernán vs Despensa del Valle.

Los principales puestos de la tabla son: Influencia con 19 puntos; Los Cuervos, 18; Spa- Car, 14; Juan Perón, 12; Despensa del Valle, 11.