Una doble jornada tendrá el torneo "100 años de gloria del club Talleres"

Fotos CITA. El campeonato es uno de los más importantes del departamento Choya y zona de influencia.

17/01/2019 -

CHOYA, Choya (C) Mañana y el sábado se disputará la quinta fecha del certamen denominado "100 años de gloria del club Atlético Talleres de Frías". La cita será en el Social y Deportivo Coinor de la "Ciudad de la Amistad".

Este torneo es organizado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol y son punteros, con 12 puntos, Carnicería Tres Hermanos y La Casa del Plomero.

El programa de mañana arrancará a las 20.30 y tendrá el siguiente orden: La Mexicana vs Icaño; Deportivo Choya vs Panificadora La Deseada y Atlético Quirós vs Atlético Triángulo (Icaño).

La propuesta continuará el sábado desde las 17.30: Los Canarios vs Ferroviarios; La Casa del Plomero vs Influencia; Carnicería Tres Hermanos vs Veteranos y Panificadora Suecia vs Farmacia del Rosario.