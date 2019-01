El Consejo de Educación cita a personal docente a notificarse de resolución

Fotos PRESENTACIÓN. Deben hacerla en el Consejo General de Educación, de 8 a 12.

17/01/2019 -

El Área Central de Personal del Consejo General de Educación cita a docentes incluidos en la Resolución Nº 44/2019 y su Anexo XII, de la Dirección General de Personal de la Provincia, a notificarse de la misma, de lunes a viernes, de 8 a 12. Ellos son: Acosta, Jacinta C., Esc. 375; Águila, Silvia A., Esc. Normal Dr. B. Gorostiaga; Águila, Teresa, C.G.E.; Altamiranda, Reina Y., Esc. 1018; Almada, Lucy L., Colegio Sec. Primera Junta; Coronel, Liliana E., C.G.E.; Corvalán, Gladys E., Esc. Manualidades Nº1; Domínguez, Cristina E., Esc. 765; Escobedo, Consolación L., Esc. 59; Figueroa, Rosa B., Esc. 824 ; Galván, Leticia A., Esc. 981; Guzmán, Miguel A., Esc. 13; López, Silvia C., Col. Sec. San Ramón; Marezca, Daniel A., Esc. Sup. 155; Martínez, Graciela E., CGE; Monzón, Liliana B., CGE; Ovejero, Irma. Jardín 11; Palomo, Marcia E., Jardín 4; Palomo, Elena, Esc. 981; Paz, Delia R., Esc. Técnica 5; Paz Pinto, Marta, C.G.E.; Quinteros Antonio M., C.G.E.; Sánchez, Blanca A., Esc. Capacit. 23; Taffarel, Graciela F., Esc. 675; Tamer, Patricia A., C.E.N.S. 3; Trad, José A., Esc. Técnica. 5; Ysnardez, Aída E., Esc. 1153; Bergeonneau Gladys B., Dirección Gral. N. Primario; Motola, Norma C., CGE; Pacheco, Ramón M., Dirección Acciones Centrales.