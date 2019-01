Intentó destruir un muñeco de nieve con su auto y pasó lo peor

Hoy 15:54 -

Un conductor que quiso derrumbar con su auto un muñeco de nieve de dos metros, no solo se quedó con las ganas de ver al inocente gigante destrozado, sino que muy probablemente tuviera que llevar el auto al taller de reparación tras su frustrada 'hazaña'. Y es que cuando decidió atropellar al muñeco no previó que no era de nieve maciza, sino que estaba construido sobre un gran tocón.



Cody Lutz, que hizo el muñeco con su familia en Petersburg (Kentucky, EE.UU.), vio el lunes unas roderas de auto que terminaban justo donde se erige su obra. El odiador de muñecos de nieve, sin embargo, no logró su cometido, ya que la figura se mantiene en pie, y solo se desprendió un poco de nieve de la parte inferior, dejando el tocón al descubierto.



"Karma instantáneo". Con estas palabras Lutz comentó la situación a WXIX-TV, agregando que aparentemente alguien intentó atropellar al muñeco de nieve, pero lo que hizo fue chocar contra el tocón. Remarcó que la situación era "divertidísima" y que espera que el malhechor aprenda "una lección valiosa de Frosty", el nombre que le dieron al muñeco.