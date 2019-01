CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de enero de 2019

18/01/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.15 HUÈRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 MINUTOS PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MINUTOS PARA GANAR (CONTINUACIÓN)

23.15 VERDADES SECRETAS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMADORES

16.00 VHS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 LUNFARDO





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.34 CAMBIO DE HÁBITO

08.31 MI LOCA FAMILIA

10.26 CHIHUAHUA, EL FANTASMA

12.07 LIBEREN A WILLY

14.11 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS

15.53 CAMBIO DE HÁBITO 2

18.06 MI LOCA FAMILIA

20.02 LA MÁSCARA

22.00 ¡SÍ, SEÑOR!

TCM

06.28 LA NIÑERA

06.52 LA NIÑERA

07.15 LOST

08.00 LOST

08.45 LOST

09.30 LOST

10.15 CASADOS CON HIJOS

11.30 LA NIÑERA

12.41 LOST

13.26 LOST

14.10 CASADOS CON HIJOS

15.50 BICHOS, UNA AVENTURA EN MINIATURA

17.29 KARATE KID

19.57 OPERACIÓN DRAGÓN

22.00 DÍA DE ENTRENAMIENTO

TNT

06.00 MISS SIMPATÍA

07.52 HELLBOY

09.58 PASANTE DE MODA

12.10 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

13.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.22 TOY STORY 2

15.05 TOY STORY 3

16.57 ROBO EN LAS ALTURAS

18.50 AL FILO DEL MAÑANA

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.00 ANNABELLE

23.52 ESE ES MI HIJO

SPACE

07.32 EL CHICO DEL MILLÓN DE DÓLARES

09.44 EL MÁXIMO JUEGO

11.23 EL SOSPECHOSO

13.32 EL TESORO DEL AMAZONAS

15.21 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

16.51 EL INVENCIBLE

18.25 JONAH HEX

19.50 HELLBOY

22.00 LA CASA DE CERA

CINECANAL

11.47 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

13.37 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS

15.20 LOCO POR MARY

17.25 LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN

18.55 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

20.30 HOTEL TRANSYLVANIA

22.00 PODER SIN LÍMITES

23.25 MAGGIE

SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.55 BLACK-ISH

09.20 BLACK-ISH

09.45 SHARK TANK COLOMBIA

13.25 SHARK TANK MÉXICO

15.15 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.05 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO





A DÓNDE IR

LA POSTA GRILL

(BELTRÁN)

*VIERNES 18, AVENIDA FOLK, HUGO

MORE Y LOS DULCES, DARÍO

JIMÉNEZ Y EL SÚPER DE ORO.

*VIERNES 25, A LAS 23, SE PRESENTARÁ

RODDY MONTENEGRO,

ACOMPAÑADO POR FACUNDO

MONTENEGRO, EN GUITARRA;

NELSON MORENO, EN BAJO; Y

JAVIER VILLALBA, EN PERCUSIÓN.

CON MARIO ÁVILA COMO

INVITADO.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES 18, A PARTIR DE LAS

23, ‘PEÑA SOLIDARIA A FAVOR

DE LOS INUNDADOS’. ACTUARÁN

HUGO ALMENDRA, GOLPE

DE SUERTE, OMAR ‘EL HALCÓN’

MARTÍNEZ, YAJTAPA YANASSUS

Y ACADEMIA DE DANZAS. ARTISTAS

INVITADOS. ENTRADA: 1 ALIMENTO

NO PERECEDERO, ARTÍ-

CULOS DE LIMPIEZA Y ROPA.

*SÁBADO 19, A LAS 23, ACTUACIÓN

DE LOS DEL CORAZÓN, ESLABÓN

CHAMAMECERO, EL HUMOR

DE HUGO JUÁREZ.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 272)

*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS

22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZZO.

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO

2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO,

FESTIVAL DE LA SALAMANCA,

CON LA PRESENCIA DE ABEL

PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y

MUCHOS OTROS ARTISTAS.





CINES

SUNSTAR

DRAGON BALL

SUPER:BROLY (2D)

18/01 16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20

Cast) 22:25 (Cast) 00:30 (Cast)

WIFI RALPH (3D)

18/01 17:00 (Cast)

19/01 20/01 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(3D)

17/01 AL 23/01 19:15 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES

(3D)

18/01 19/01 21:35 (Cast) 00:00 (Cast)

WIFI RALPH (2D)

18/01- 16:40 (Cast) 19:05 (Cast)

AQUAMAN (2D)

18/01- 16:15 (Cast)

LA MULA (2D)

18/01 19/01 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(2D)

18/01 16:30 (Cast)

CREED 2 (2D)

18/01 19/01- 18:50 (Cast) 21:25 (Subt)

00:00 (Subt)

GLASS (2D)

18/01 19/01- 18:55 (Cast) 21:30 (Subt)

00:05 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:50 - 21:50 -

22:00, CASTELLANO 3D 19:30-

DRAGON BALL SÚPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50- 20:30-

22:50-

SPIDER MAN: UN NUEVO

UNIVERSO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30 -

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO ESTRENO

2D CASTELLANO 20:00- 22:40-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

Los horarios pueden ser modificados

ANTICIPADAS EN VENTA

26-01 BTS WORLD TOUR

LOVE YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00HS

Idioma: coreano. No viene con subtítulos. Es el recital solamente.