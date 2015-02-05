CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de enero de 2019
Por El Liberal
18/01/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.15 HUÈRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 MINUTOS PARA GANAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MINUTOS PARA GANAR (CONTINUACIÓN)
23.15 VERDADES SECRETAS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMADORES
16.00 VHS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 LUNFARDO
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.34 CAMBIO DE HÁBITO
08.31 MI LOCA FAMILIA
10.26 CHIHUAHUA, EL FANTASMA
12.07 LIBEREN A WILLY
14.11 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS
15.53 CAMBIO DE HÁBITO 2
18.06 MI LOCA FAMILIA
20.02 LA MÁSCARA
22.00 ¡SÍ, SEÑOR!
TCM
06.28 LA NIÑERA
06.52 LA NIÑERA
07.15 LOST
08.00 LOST
08.45 LOST
09.30 LOST
10.15 CASADOS CON HIJOS
11.30 LA NIÑERA
12.41 LOST
13.26 LOST
14.10 CASADOS CON HIJOS
15.50 BICHOS, UNA AVENTURA EN MINIATURA
17.29 KARATE KID
19.57 OPERACIÓN DRAGÓN
22.00 DÍA DE ENTRENAMIENTO
TNT
06.00 MISS SIMPATÍA
07.52 HELLBOY
09.58 PASANTE DE MODA
12.10 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
13.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE
13.22 TOY STORY 2
15.05 TOY STORY 3
16.57 ROBO EN LAS ALTURAS
18.50 AL FILO DEL MAÑANA
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.00 ANNABELLE
23.52 ESE ES MI HIJO
SPACE
07.32 EL CHICO DEL MILLÓN DE DÓLARES
09.44 EL MÁXIMO JUEGO
11.23 EL SOSPECHOSO
13.32 EL TESORO DEL AMAZONAS
15.21 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO
16.51 EL INVENCIBLE
18.25 JONAH HEX
19.50 HELLBOY
22.00 LA CASA DE CERA
CINECANAL
11.47 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
13.37 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS
15.20 LOCO POR MARY
17.25 LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN
18.55 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
20.30 HOTEL TRANSYLVANIA
22.00 PODER SIN LÍMITES
23.25 MAGGIE
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.55 BLACK-ISH
09.20 BLACK-ISH
09.45 SHARK TANK COLOMBIA
13.25 SHARK TANK MÉXICO
15.15 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.05 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO
A DÓNDE IR
LA POSTA GRILL
(BELTRÁN)
*VIERNES 18, AVENIDA FOLK, HUGO
MORE Y LOS DULCES, DARÍO
JIMÉNEZ Y EL SÚPER DE ORO.
*VIERNES 25, A LAS 23, SE PRESENTARÁ
RODDY MONTENEGRO,
ACOMPAÑADO POR FACUNDO
MONTENEGRO, EN GUITARRA;
NELSON MORENO, EN BAJO; Y
JAVIER VILLALBA, EN PERCUSIÓN.
CON MARIO ÁVILA COMO
INVITADO.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
*VIERNES 18, A PARTIR DE LAS
23, ‘PEÑA SOLIDARIA A FAVOR
DE LOS INUNDADOS’. ACTUARÁN
HUGO ALMENDRA, GOLPE
DE SUERTE, OMAR ‘EL HALCÓN’
MARTÍNEZ, YAJTAPA YANASSUS
Y ACADEMIA DE DANZAS. ARTISTAS
INVITADOS. ENTRADA: 1 ALIMENTO
NO PERECEDERO, ARTÍ-
CULOS DE LIMPIEZA Y ROPA.
*SÁBADO 19, A LAS 23, ACTUACIÓN
DE LOS DEL CORAZÓN, ESLABÓN
CHAMAMECERO, EL HUMOR
DE HUGO JUÁREZ.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO 272)
*SÁBADO 19, A PARTIR DE LAS
22, SE PRESENTARÁ CIELO RAZZO.
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO
2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO,
FESTIVAL DE LA SALAMANCA,
CON LA PRESENCIA DE ABEL
PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y
MUCHOS OTROS ARTISTAS.
CINES
SUNSTAR
DRAGON BALL
SUPER:BROLY (2D)
18/01 16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20
Cast) 22:25 (Cast) 00:30 (Cast)
WIFI RALPH (3D)
18/01 17:00 (Cast)
19/01 20/01 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
SPIDER MAN: UN UNIVERSO
(3D)
17/01 AL 23/01 19:15 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES
(3D)
18/01 19/01 21:35 (Cast) 00:00 (Cast)
WIFI RALPH (2D)
18/01- 16:40 (Cast) 19:05 (Cast)
AQUAMAN (2D)
18/01- 16:15 (Cast)
LA MULA (2D)
18/01 19/01 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)
SPIDER MAN: UN UNIVERSO
(2D)
18/01 16:30 (Cast)
CREED 2 (2D)
18/01 19/01- 18:50 (Cast) 21:25 (Subt)
00:00 (Subt)
GLASS (2D)
18/01 19/01- 18:55 (Cast) 21:30 (Subt)
00:05 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:50 - 21:50 -
22:00, CASTELLANO 3D 19:30-
DRAGON BALL SÚPER:
BROLY APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50- 20:30-
22:50-
SPIDER MAN: UN NUEVO
UNIVERSO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30 -
CREED II: DEFENDIENDO EL
LEGADO ESTRENO
2D CASTELLANO 20:00- 22:40-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)
Los horarios pueden ser modificados
ANTICIPADAS EN VENTA
26-01 BTS WORLD TOUR
LOVE YOURSELF UN SEOUL
IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00HS
Idioma: coreano. No viene con subtítulos. Es el recital solamente.