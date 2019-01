FÚNEBRES | 18 de enero de 2019

18/01/2019 -

Fallecimientos

- Anselma Carabajal (Quimilí)

- Horacio Enerio Lugones

- Hugo Julio Rivas

- Antonio Orlando Roldán (Loreto)

- Norma Alicia Sánchez

- Manuel Alberto Herrero

- Teresa del Carmen Díaz (La Banda)

- Delfina del Carmen Ruiz (Robles)

Sepelios Participaciones

BATALLÁN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Roberto y Alicia Molinari, personal de Óptica Molinari participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento al querido Nestor.

BATALLÁN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Dr. Daniel Elias, su esposa Silvia Kairuz, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Nestor y a su hija victoria en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BATALLÁN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Pedro Juvenal, Alfredo, Diego, Maria Teresa y Maria Belen Basualdo y sus respectivas flias., participan con dolor la partida de Margarita y acompañan con afecto a su hermano, esposo Nestor y su hija Victoria. Elevan oraciones por ella y su flia.

BATALLÁN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del Dr. Néstor R. Migueles, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

BATALLÁN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Comisión directiva y personal del Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestra ex compañera de trabajo, Margarita. Ruega oraciones en su querida memoria.

BATALLÁN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Gloria Cárdenas y Luis López, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este trance. Elevan oraciones en su memoria.

BISCELLI, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Dr. Eduardo Nassif y su esposa Magali Ortiz y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento.ruegan oraciones a su memoria.

BISCELLI, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Vicente Lo Bruno y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BISCELLI, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Licenciada Valeria Biscelli.

BISCELLI, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Descansa en paz querido Conqui. Te recordaremos siempre. Julio Cinquegrani y flia, participan con dolor su fallecimiento.

BISCELLI, ANTONIO LUIS (CONQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Querido amigo, gracias por todos los momentos compartidos, te vamos a extrañar. Benjamín, Carmencita y Benji acompañan a toda su familia en este triste momento.

BISCELLI, ANTONIO LUIS (Conqui) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. El Grupo Encuentro Universitario de la UCSE, participa su fallecimiento y acompaña a toda su familia.

BISCELLI, ANTONIO LUIS (Conqui) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. No lloren si me aman: ¡si conocieran el don de Dios y lo que es el cielo! ¡Si pudieran oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos!. Señor, recibe a tui amado hijo Conqui en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus amigos: Susy y Guilly Coronel, sus hijas Andrea, Valeria, Florencia, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño y oración a su esposa Liz, sus hijas Valeria, Soledad y Karina, hijos políticos y a su nieta Amparo y ruegan a Dios les de fortaleza y consuelo para seguir caminando.

CHEMES, JORGE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri, sus hijos y nietos , participan el fallecimiento de su amigo Jorge y tío de nuestro amigo Ignacio Catella, y ruegan una oración en su memoria.

CHEMES, JORGE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli participan con profundo pesar el fallecimiento del estimado Jorge, y rogamos por su eterno descanso en paz.

CHEMES, JORGE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Tus amigos Francisco Guzmán Olivera, Jorge "Víbora" Weyenberg y Mariano Guerrieri W. participan tu fallecimiento, querido amigo.

CHEMES, JORGE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. María del Valle y Luis Enrique Sgoifo participan su fallecimiento, acompañan a su mamá y hermanos en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de la familia.

CHEMES, JORGE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Víctor Alegre, su esposa Marta Aída Viaña y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Jorge. Elevan oraciones por su alma.

CHEMES, JORGE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Marcela Vergottini, su esposo Fabián Lisa, sus hijos María Victoria, Valentín y Francina acompañan en el dolor a sus queridas amigas Mariana y Luciana por el gran dolor que significa la pérdida de su querido padre. Ruegan una oración en su memoria.

CHEMES, JORGE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. César Albuixech, su esposa Leisa Abalos, sus hijos Benjamín, Facundo y Alejo participan el fallecimiento del papá de su querida amiga Mariana y acompañan con una oración a su familia en este dificil momento.

CHEMES, JORGE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Ricardo Pernigotti, su esposa Analía e hijos participan el fallecimiento de nuestro querido amigo Jorge y acompañamos a su familia con cariño en este triste momento.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Compartimos el dolor con toda la familia ante tan lamentable pérdida. Rogamos al Señor paz eterna para Lucía y acompañamos con cariño a su esposo Beto, hijos y flias. y a su hermana Zulema. Sus primos Amílcar Buenvecino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino y flia.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Norma Reyes de Sialle, sus hijos Daniel, Raul y Walter, con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Alfredo Gabriel Saad, su esposa Reina Gubaira de Saad e hijos, Laura y Domingo Cuba, Gabriel y Adriana Recchia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Su amiga Clara I. Ruiz, sus hijos Sergio Humberto y Orlando Andres Sterling, participan con dolor su fallecimiento y oran por el eterno descanso de su alma.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Prof. Clemente Di Lullo y su esposa Sara Celia Aguirre despiden a su ex compañera y entrañable amiga Lucy. Siempre te recordaremos.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Querida amiga estarás siempre en nuestro corazón; Tus compañeros de la promoción 1967 de la Esc. del Centenario, participan con profundo dolor tu partida a la Casa del Padre y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Lucy, con gran tristeza te despedimos amiga querida, ya estas con Dios. El sufrimiento de la tierra no tiene proporción con la gloria del cielo. Tus amigos de siempre Luis Dario y Betty, acompañan a Beto a sus hijos y nietos en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Sus amigos Lely Mansilla y Chilo Basbus, participan con profunda pena su fallecimiento y acompañan a su esposo Beto e hijos y nietos en su dolor y ruegan a madre Catalina interceda por su descanso en paz.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Clemar Borello, su esposa Liliana, sus hijos Rodrigo y flia, y Fernando y flia. participan su fallecimiento.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Mario B. Diosquez, su esposa Noemi Lopez, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Carlos Alberto Avido y familia participan el fallecimiento de su estimada amiga Lucia y acompañan a Beto e hijos en el dolor.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Chochin Wede y Gordita Ferreyra participan el fallecimiento de su estimada amiga Lucia y acompañan a Beto e hijos en el dolor.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Jorge Berraondo, Norma Salomon, sus hijos Jorge, Sergio, Monica, Fernando y sus respectivas familias lamentan participar el fallecimiento de Lucía, gran luchadora y acompañan a su querida familia en el dolor. Ruegan oraciones.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. En Cristo tenemos todos los ideales: porque el Rey es amor, es Dios: sus tíos Antonio y Luis Congiu, su prima Perla Buenvecino e hijos. Acompañamos acongojados a Beto, Martin, Alfredo, Jose y toda su familia. Elevamos y pedimos oraciones en su memoria.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Chichí Grapanzano y Mario Montañez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del vecino y amigo Alberto Sialle, rogando por el terno descanso de su alma. Dios le de consuelo y resignación a toda la familia. Oración a su querida memoria.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Ana Maria Gomez Barabino, Alberto Argañaraz y sus hijos, lamentan el fallecimiento de Lucia y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Estudio Jurídico Noriega Figueroa participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Marcelo César Figueroa y su esposa Natalia Ugozolli e hijos Benjamín, Bautista y Matías participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Cacho Jorge y Graciela Bau saludan con todo afecto al amigo Beto ante tan irreparable perdida, ruegan a Dios reciba a su hija y provea a su familia de cristiana resignacion.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Marta S. Pellicer Yocca y sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en estos momentos de tristeza y dolor. Ruegan oraciones en su muy querida memoria.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Vicente Lo Bruno y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con gran afecto a su esposo, a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Boya y flia, Guillermo y Alfonso y sus nietos Nahuel y Alfonsina participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Nena y Carlos Azar, sus hijos Cecilia, Felipe y Carlitos y su familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Lucia, acompañando en este momento doloroso a su esposo e hijos, rogando una oración en su memoria.

CORONEL DE SIALLE, LUCÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. El directorio de Maxihogar y compañeros participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Martín Sialle y ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Sus sobrinos Jorge Luis Juárez y familia, Roberto Juárez y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Nelly. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Celia Margarita, Adela Isabel y Marta Pece con sus respectivas flias., participan el fallecimiento de la mamá de Fredy y acompañan a la flia. Basbus Pece en estos tristes momentos.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Patricia Montenegro, Mario Malachvsky, sus hijos Nicolas, Hathalía y Mario con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Dra. Patricia Diosquez participa con profunda tristeza la partida a la casa de Dios de la madre de su colega y amigo, Dr. Claudio Basbus, elevando oraciones por su eterno descanso y resignación para su familia.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Aldo Roberto Sialle y Mamily Avido de Sialle, sus hijos Mariana, Federico, Fernando e Ignacio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine e hijos participan con pesar su fallecimiento y ruegan resignacion a sus hijos.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Jorge Berraondo, Norma Salomon e hijos participan su fallecimiento y acompañan al querido Dr. Claudio y demás familiares en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones por el descanso de su alma.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Dr. Daniel Elias, su esposa Silvia Kairuz y sus hijas Florencia y Belen, acompañan a su amigo entrañable Claudio, Silvia, Freddy y Marcelo en este irreparable perdida de su querida memoria. y ruegan para que su alma sea recibida en la Casa del Señor.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Nelva Lopez de Kairuz, sus hijos Silvia y Daniel Elias, Tota y Raul Luna, sus nietos Florencia, Belen y Felipe, participan con dolor el fallecimiento de las madre de su muy apreciado amigo Claudio y acompañan en este doloroso momento.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Raul, Dora, Silvia Llarrull participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Mathías Qüesta, Cristina Rusz Maidana, sus hijos Justino y Matilda participan con profundo pesar su fallecimiento.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Dios te llamó a servirle y bendita llegas. Envía cristiana resignación a tu familia y muy especial al amigo doctor Claudio Basbús. Que descanses en paz. Cacho Jorge y flia.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. La H.C.D. del Jockey Club de Santiago del Estero, participa con dolor el fallecimiento de la madre del miembro de la Comisión Revisora de Cuentas Sr. Oscar Alfredo Basbus y acompañan a sus familiares en tan difícil momento.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Jorge Alberto Gómez Paz y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Freddy y demás familiares en estos momentos de dolor.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Nicolás E. Juárez Villegas, su esposa Alejandra Soria Vildósola junto a sus hijas María Teresa y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Dr. Hugo H. Rodríguez y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Freddy y demás familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Rulo Mulki y Hugo Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. La familia de Ernesto A.J. Vital y de Sara Ugozzoli y sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto y Mariano Vital y sus familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Silvia en estos momentos de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Víctor Alegre, su esposa Marta Aída Viaña y familia participan con pesar su fallecimiento, acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su alma.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Claudio Basbús, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Ariel Bulacio, Daniela Dulac y flia. participan el fallecimiento de la mamá de su querido compañero y amigo Freddy Basbus.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Silvia Abalovich, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Silvita y la acompañan a ella y demás hijos y familia con mucho cariño, elevando oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Luis Roberto Pérez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Tinin y Carlos Grimberg participan con dolor el fallecimiento de esta gran y querida amiga, madraza, generosa, siempre con esa sonrisa que te llenaba el alma. A sus hijos todo nuestro cariño. Recodémosla con alegría, como era ella.

DAUD DE BASBÚS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Ines Leguizamon, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustin Meneghini, Luciana Martinez y Tribunal de Disciplina participan del fallecimiento de la Sra. madre de nuestra colegiada Dra. Silvia Basbús. Se elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Queridos Claudio y Silvia, les queda el consuelo de haber cuidado a Nelly con devoción y cariño inmenso. Los acompaño con oraciones por su eterno descanso. Mónica Nader.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Mavel de Nader, sus hijos Mónica y Miguel acompañan a Fredy, Marcelo, Claudia y Silvia en la dolorosa perdida de Nelly. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Margarita Zaín Fernández de Urueña junto a sus hijas y nietos participan con pesar su fallecimiento y abrazamos con mucho cariño a su hijo, Dr. Claudio Basbús, quien supo acompañarnos y contenernos en un momento muy triste y doloroso de la vida.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Benjamín Alvarez Valdés y Teresita Eberlé participan su fallecimiento, acompañan a Silvia y a toda su familia en este triste momento.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Manuel Gómez, su esposa Estela y sus hijos participan del fallecimiento de la mamá de su amiga Silvia y acompañan a toda la familia con cariño.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Elsa estela Daher y Susana Daher participan el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Claudio.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Sara Weyenbergh y familia acompañan al Dr. Basbús el fallecimiento de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Luis E. López y Gloria Cárdenas, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil trance. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Humberto Floridia (Tití), Lucy de Floridia e hijos y nietos, participan con dolor el fallecimiento de la Mamá del Dr. Claudio Basbús. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Cecilia Liendo, sus hijos Eugenia, Guillermina, Lucrecia y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Blanca Macedo de Gómez participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos en tan difícil momento. Despido a la mujer y amiga luchadora incansable por la vida y la familia; a quien conocí por circunstancias especiales que hicieron forjar una amistad tallada en piedra. Mis recuerdos y afecto por siempre. Paz en su tumba.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. María Soledad Pericás, Esteban Fabricio Gil y familia participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Nélida.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Fernando Bellido, Celia Jorge y sus hijos María Celia y Manuel, acompañan a Fredy y familia en tan tristes momentos. Se ruega una oración en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Graciela Cella y su familia acompañan a sus queridos amigos Silvia, Claudia, Fredy y Marcelo y ruegan una oración por su querida memoria. Muchas gracias Nelly por tu calidez y amorosidad.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. El Sr. vice rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay participa con profundo pesar el fallecimiento de la estimada Sra. Nelly y acompaña con mucho afecto y oraciones a sus hijos Alfredo y Magalí, Silvia, Claudio y Marcelo, nietos y demás integrantes de la muy apreciada familia Basbus.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. José Antonio Rojo, María Ester Costas, sus hijos: Ignacio, José Antonio y Alejo lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos en el dolor y la oración.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Tere Gelid y Estela Gelid de Miguel participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Nely y acompañan a sus hijos Silvia, Claudio y Fredy en estos momentos de pesar.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor y la oración.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. "Es imposible no estar triste, tu ausencia duele pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír, te vamos a extrañar descansa en paz mi querid a Nelly". Tu amiga Claudia Ábalos Paz, Cristian, Ana y Florencia acompañan a su hijos con profundo dolor por su pérdida.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Porota Castiglione de Alvarez Valdés y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

HERRERO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 17/1/19|. Su esposa Julia, hijos Luis, Andrés, Aldo y respectivas fam. part. su falle. Sus restos serán inhum. en cem. La Piedad, hs 11. Casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

HERRERO, MANUEL ALBERTO (Manolo) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 17/1/19|. "El Señor es mi pastor, nada puedo temer, Él guía mis pasos". Su hijo Luis Alberto Herrero, sus hija política Marcela Vella, sus nietos Giuliana y Joel. Sus restos son velados en P.L. Gallo 330, sala velatoria 2 y serán inhumados en el cementerio La Piedad hoy a las 11 hs.

HERRERO, MANUEL ALBERTO (Manolo) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 17/1/19|. "Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque ellos heredarán el reino de los cielos". Su madre Solana, su esposa Yuli, sus hijos Luis, Andrés y Fabián participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Que en paz descanse. Sus restos son velados en sala velatoria 2 P.L. Gallo 330 y serán sepultados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

HERRERO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 17/1/19|. Sus hermanos políticos Luisa, Elena, Luis, Antonio, Adolfo, Nancy, Marta, sobrinos Emanuel, Gustavo, Jose, Ezequiel, Ariel, Agata, Débora, Lucila, Agustin y Ariana, participan su partida a la Casa del Señor. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERO, MANUEL ALBERTO (Manolo) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 17/1/19|. Ya estás en cielo gozando de la vida eterna junto a Dios nuestro Señor. Su consuegro Carlos Vella y Mary, su nieto Maximiliano, sus hijas Cristina Vella y Marcela Vella y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su madre, esposa, hijos y nietos. Ruegan oraciones a su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

HERRERO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 17/1/19|. Descansa en paz querido amigo Manolo. Vivirás eternamente en nuestros recuerdos. Sus amigos Julio Cinquegrani, Sara Gómez, Diego, María Pía y su ahijado Ramiro participamn con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 17/1/19|. Un amigo se va, vive en nuestros corazones por el resto de nuestras vidas!. Hasta siempre hermano Manolo. Su amigo Chicho Pécora, su amiga María Romano, hijos del corazón Eugenia y familia, Carolina y familia y Daniel.

HERRERO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 17/1/19|. "Señor ya está ante ti recíbelo en tu Reino". Nancy Rubio, sus hijos Ariana, Agustin y Lucila, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. con oraciones.

HERRERO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 17/1/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su madre Solana Drube, su hermano Guillermo, su cuñada Chabela, sus sobrinos Guillermo, Fernando y José, sobrinos nietos Guillermina, Martina y Camilo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

HERRERO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 17/1/19|. Las compañeras del Centro privado de Jubiladas acompañan en este difícil momento a Yuly por el fallecimiento de su esposo. Rogamos oraciones en su memoria.

HERRERO, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 17/1/19|. "Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz eterna". Vecinos, consejo de administración, administración de bloques del sector 2 Bº El Palomar acompañan a su esposa e hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Su esposa Julieta Rodríguez, sus hijos Gabriela, Facundo, Mariana y Virginia, hijos pol, nietos, su hermana Maria Cristiana y su sobrino Raul participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Parque de La Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

LUGONES, HORACIO ENERIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Su esposa Julieta Rodríguez, sus hijos Facundo, Gabriela, Mariana y Virginia, hijos pol. Federico Lavezzo, Pablo Belbruno, Anabella Ochoa, nietos Jerónimo, Lautaro, Bautista, Clara, Juan Pablo, Alma e Ignacio tu hermana Maria Cristina y sobrino Raul, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Sra. Mirta Pastoriza participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

LUGONES, HORACIO ENERIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Cristian Oliva y flia.participan con profunda tristeza el fallecimiento de su gran amigo y correligionario y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor.

LUGONES, HORACIO ENERIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Luis Alberto Coronel, su esposa Graciela B. de Coronel, sus hijos Juan Pablo y Facundo participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación a su esposa Julieta y a sus hijos Facundo, Mariana, Virginia y Gabriela. Ruegan oraciones en su memoria,.

LUGONES, HORACIO ENERIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Te despedimos con inmenso cariño y profundo dolor. Siempre en nuestros corazones. Miguel Ángel Ferreyra, Teresita Montoto y sus hijos, María Lourdes y Alejandro Ducca, María Estefanía y Rodrigo Nebro, Leandro Agustín y María Laura Molinari, Ana Macarena y Ana Guillermina, sus nietas Paz y Amparo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES, HORACIO ENERIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Martín Eduardo Ferreyra, Silvina Lucatelli y sus hijos: María Virginia, Jael Martín y Luis Eduardo participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su nombre.

LUGONES, HORACIO ENERIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Julio Fernández, Graciela del Valle Ferreyra y su hijo José Julio, participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES, HORACIO ENERIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Osvaldo Trógolo e Irma Bravo, participan con dolor el fallecimiento del correligionario y amigo Horacio. Ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de la familia.

LUGONES, HORACIO ENERIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del consejo gremial y síndico, gerentes de área, auditor interno, asesores, participan su fallecimiento.

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Marcelo Lugones, Alicia Cesca y sus hijos, Virginia, Alfonso, Germán y Javier Lugones Cesca e hijos políticos, Esteban Gay Calvete, Ana Gabriela Luna Sauad y Daiana Sánchez Cerrone y acompañan a su apreciada familia en estos especiales momentos, dando gracias por su vida y por su feliz encuentro con el Señor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. María Angélica Alfano de Coppedé participa el fallecimiento del hermano de su querida amiga Cristina y ruega al Señor lo reciba en sus brazos y dé a sus deudos paz y resignación cristiana.

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Eduardo Antonio Abalovich y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES, HORACIO ENERIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Cecilia Lopez Pasquali junto a sus hijos Matias, Leandro y Federico Balmaceda y flias., participan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro gran amigo y acompañamos con mucho cariño a Julieta, Gabriela, Facundo, Mariana y Virginia deseándoles paz y resignación ante tan dolorosa pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. No te digo adiós, sino te doy gracias porque trabajar contigo ha sido una de mis mejores experiencias. Buen viaje querido amigo. Liliana Gallardo, sus hijos Noel, Santiago y Nicolas Sáez Gallardo participan con dolor su fallecimiento. y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Dr. René Guillermo Alluz y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Susana y Gerardo Rosatti, sus hijos y sus respectivas flias., lamentan profundamente el fallecimiento de su amigo Horacio y acompañan a su flia. en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Su correligionario y gran amigo Luis Alberto Fernández, esposa, hijos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUGONES, HORACIO ENERIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Esc. Julio Lugones y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUGONES, HORACIO ENERIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Coco querido que brille para vos la luz que no tiene fin. Participan con profundo dolor y acompañan a la familia, tu amiga de toda la vida Nena Pecci y tu ahijado Leandro Luna Pecci.

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Rodolfo Améstegui y Lola Monti e hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES, HORACIO ENERIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Rodolfo Améstegui (h) y sus hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVAS, HUGO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Sus hermanos Nelci, Erasmo, Omar, Viterma, Rosa, Walter, Marcela, hnos. políticos Roberto, Carmen, Alberto, Victor, Luis sobrinos nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la La Piedad Cob Obra Social Municipal SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

RIVAS, HUGO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Su hemano Anselmo, sus sobrinos Diego, Florencia, Ignacio, Matías, Iván participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Piedad. Se ruega oraciones en su querida memoria.

SAVY VDA. DE MIGUELES CHAZARRETA, ELDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/19|. Julio Asís e hijos Guilly, Chiquita y Jose Migueles y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. Comisión directiva, socios, jugadores y simpatizantes del Club Red Star, acompañan a sus familiares en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

DÍAZ DE BAIROS, CLARA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Su esposo Robert, sus hijos Roque, Nancy, Paola, Tati y Cecilia y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse seis meses de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ VDA. DE MILANO, EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/19|. Más allá del sol yo tengo un hogar, más allá del sol yo tengo un hogar, hogar dulce hogar, más allá del sol. Sus hijos Cristina, Rubén, Isabel, Alfredo, Mónica, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos agradecen a todos los que nos acompañaron en este difícil momento, agradecen a sus cuidadoras Magu, Melina y Olga e invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento, a realizarse en la iglesia Catedral hoy a las 20.30 hs.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Su esposo Alberto E. Peralta, su hijo Rodolfo José Peralta, su hija política Verónica Infante, sus nietas Luisana y Delfina invitan a la misa a realizarse hoy en la parroquia Ntra. Sra. de Sumampa a las 20.30 hs, con motivo de cumplirse 6 meses de su fallecimiento

SANABRIA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/19|. Al cumplirse hoy nueve días de su partida: Su esposa Antonia Elisa González, sus hijos, hijos políticos, nietos harán a celebrar una misa a las 20.30 en la Pquia. San José del Bº Belgrano. Pidiendo por su eterno descanso.

SORIA JUAN JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció 10/1/19|. El Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas. Salmo 22-23. Su esposa Vicenta, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa a oficiarse el 19/01/19 a las 20.30 en la Catedral Basílica (S. E.) al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Laprida. Choya.

SORIA JUAN JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció 10/1/19|. Las almas buenas caminan en presencia del Señor y descansa en paz en su morada celestial. Su esposa Vicha, sus hijos, nietos, bisnietos, hermana Arminda y demás familiares invitan a la misa a oficiarse el 19/01/19 a las 20.30 en la Catedral Basílica (S. E.) al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Laprida. Choya.

SORIA JUAN JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció 10/1/19|. Que su alma descanse en paz y brille para el la luz que no tiene fin. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa a oficiarse el 19/01/19 a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica (S.E.) al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Laprida. Choya.

SORIA JUAN JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció 10/1/19|. Dios de nuestro corazón ahora que nuestro padre no está, anímanos con la certeza que ya vive feliz junto a ti en la gloria celestial. Amén. Te amamos y te extrañamos mucho papá. Sus hijos invitan a la misa a oficiarse el 19/01/19 a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica (S. E.) al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Laprida. Choya.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CORBALÁN, MANUEL TEODOSIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. "Tus promesas me dan esperanzas; ¡no te olvides de ellas! tus promesas me dan vida; me consuelan en el dolor". Papi: tu recuerdo está presente en cada consejo, en cada ejemplo que nos dejaste como pilar de esta familia que te extraña. Hoy la promesa de que estás en un lugar mejor nos consuela el alma. Te extrañamos mucho Pa! El tiempo es el único que nos enseña el verdadero valor de la familia. Gracias por todo lo dado y enseñado; tu recuerdo estará siempre en nuestra memoria y corazones. Todavía seguimos buscando la respuesta a tu llamado a la casa del Señor, pero nos queda la satisfacción que hiciste todo por nosotros y tu partida fue en paz. Te amamos mucho y nos veremos en la eternidad. Guíanos por el sendero de la unión y la paz. Tus hijos María Eugenia, María Cecilia y Juan Manuel.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Sus hijos Claudia, Daniela, Diego Rojas sus hijos políticos Claudio Magistrati, Raul Carranza, Daniela Farias, nietos Giovana, Tamara, Lautaro, Emanuel, Norell y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la tarde en el cementerio Jardín del SOL el cortejo partirá de Soler y San Carlos s/ v COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Fernando Gabriel Lencinas, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su amigo Diego Rojas y lo acompaña con afecto en este doloroso momento.

Invitación a Misa

----------------------------------------

TEVES, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/15|. "Dios te guarda en su reino, sigues siendo guía de nuestros pasos''. Su hijo, padres, hermanos y familiares invitan al responso a oficiarse hoy a las 17hs en el Cementerio Jardín del Sol. Al cumplirse 4 años de su desaparición física ruegan oraciones en su querida memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

MEDINA, ANTONIO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/19|. Hoy hace 9 días que partiste a la Casa del Padre. ''Señor recíbelo en tu Reino''. Tu esposa Mirta, tus hijos, nietos y tus hijos políticos, agradecen a familiares, vecinos y amigos, quienes nos acompañaron en este triste momento y honran su memoria. Invitamos al responso que se realizará el 18/01/19 a las 15 hs en el cementerio La Misericordia.

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARABAJAL, ANSELMA (q.e.p.d) Falleció el 16/1/19|. Señor, dale el descanso eterno. Sus familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimili. CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA MANZINO.

JIMÉNEZ, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Sus hermanos Hedy, Tito, Robertina, Roberto, Nardo, Nery y Marta Jiménez participan con el más profundo dolor su fallecimientos, que sus restos serán inhumados hoy, a las diez de la mañana en el cementerio local previo oficio religiosos en el gimnasio de las Escuelas Pías.

Quimilí.

JIMÉNEZ, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Su hermana Nery, sus sobrinos Rulo y Rayi y su hermana en el afecto Eve Luz Tevez participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

JIMÉNEZ, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Sus hermanos políticos Luis, Graciela, Pelusa, Celia y Quique participan con profundo dolor su fallecimiento y piden a Dios por su eterno descanso. Quimilí.

JIMÉNEZ, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Sus sobrinos Rayi, Rulo, Fanny, Edgardo, Carola, Vanesa, Erika, Mariel, Marisel, Gareca, Natalia, Lucas, Fabián, Chicho, Romina y Vanina participan con gran dolor su fallecimiento. Quimilí.

JIMÉNEZ, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Su sobrino Chicho y flia participa con gran dolor su fallecimiento. Quimilí.

JIMÉNEZ, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Luis Pérez y flia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan sentidas oraciones en su querida memoria. Quimilí.

JIMÉNEZ, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Marta Jiménez y flia participan con gran pesar su fallecimiento y pide a Nuestro Señor por su descanso en paz. Quimilí.

JIMÉNEZ, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Nardo Jiménez y flia participa con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

JIMÉNEZ, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Roberto Jiménez y flia participa con el más profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

JIMÉNEZ, JUAN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Nery Jiménez y flia participa con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

JIMÉNEZ, NICOLÁS TOLENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Los preceptores del Colegio del Sesquicentenario Nº 6 turno tarde, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Vanesa Jiménez. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

JIMÉNEZ, NICOLÁS TOLENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá". Los amigos de toda la vida de su hija Mariela: Enzo, Natalia, Gastón, Alberto, Nazarena, participan con dolor su fallecimiento. Las Termas.

ROLDÁN, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Su esposa Ema sus hijos Javier, Victoria, Luciana, Gabriel sus hnos. Lita y Kuka h. políticos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROLDÁN, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Vivió y amó sin detener el tiempo porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. Su hermana Graciela Roldán, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Tu recuerdo siempre estará en nuestros corazones. Su sobrino Pompy, Yohela, Yondy, Cami, María Luz, Fernando. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Magalin y Antonia Galvan. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROLDÁN, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Señor llevalo a tu reino y dale la paz eterna. Petiso Prado y Miryam participan con dolor su fallecimiento.

RUIZ, DELFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Que brille para tí la luz que no tiene fin. Sus familiares participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio de Estación Robles a las 11 hs. Ceremonial. Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SÁNCHEZ, NORMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/19|. Su esposo Manuel Coronel sus hijos Ariel, Alicia, Andrea, Belen, h. políticos sus nietos Luba, Nicol, Nemías, Joel, Ana Luz, Ariana y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor Cob Mutual Santiagueña SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.