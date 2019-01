La madre del fiscal contó que Berni le transmitió sus condolencias cuando oficialmente aún no se sabía de su deceso

18/01/2019 - Sara Garfunkel, la madre del fiscal Alberto Nisman, aseguró que desde “el primer momento” supo que a su hijo lo asesinaron, y reflexionó que “fueron años de mucho dolor”. “Para mí lo mataron y punto. Lo que digan los demás no me importa, desde el primer momento. Por mí pueden hablar, pero sé que lo mataron”, dijo Garfunkel en una entrevista con la Agencia Judía de Noticias desde Israel, donde participará mañana, en Jerusalén, de la inauguración de un monumento y un bosque en memoria del ex funcionario judicial. En la entrevista, la madre de Nisman reveló un hecho curioso con el entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, cuando éste le transmitió las condolencias por el fallecimiento de su hijo, corroborando la versión de que el funcionario sabía del deceso antes que se conociera oficialmente. “A las doce de la noche, estoy sentada en la cama, cerca del baño, y entra (Berni), cuando lo vi venir, estaba con una amiga le digo algo porque dos días antes había dicho de todo de Alberto, sí era Berni, y mi amiga me dice: ‘Callate no digas nada’. Y viene y me dio el pésame. A las dos de la mañana está en la cocina con (la entonces fiscal Viviana) Fein y un montón de gente, y le dice: “Vamos a ver doctora si está vivo”. Me acuerdo porque cuando lo vi entrar miré la hora. Fue una de las tantas cosas que pasaron”, relató la madre de Alberto Nisman. Además, sostuvo: “Fueron años de mucho dolor y cada día que pasa se me hace más difícil, más ahora que al principio” y consideró “un gran honor” que la hayan invitado para participar del acto en homenaje a su hijo, que se realizará hoy en Israel. “Es como que estoy cayendo ahora. A pesar de que ya pasaron cuatro años, ahora me resulta más difícil. Estos últimos tres meses fueron muy difíciles para mí”; dijo la mujer.