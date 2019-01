Fotos "Si Néstor Kirchner hubiese estado vivo, este mamarracho nunca hubiera ocurrido"

El exministro de Hacienda de Santa Cruz durante el gobierno de Néstor Kirchner y ex funcionario nacional del kirchnerismo, Juan Manuel Campillo, brindó datos reveladores en la causa de los Cuadernos K. El exfuncionario dio detalles de cómo fue contactado por el exsecretario de Cristina, Isidro Bounine, para vender inmuebles que Daniel Muñoz (exsecretario de Kirchner) habría comprado en Estados Unidos con dinero de los Kirchner, que habrían sido producto de la corrupción. Campillo declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas e incriminó a Isidro Bounine, el exsecretario privado de Cristina Kirchner que terminó detenido. Según expuso Campillo, Bounine lo convocó para participar de las operaciones de venta de los inmuebles de Daniel Muñoz en los Estados Unidos y que le pagó 200.000 euros por haber viajado a los Estados Unidos a vender las propiedades de Muñoz. El exministro de Hacienda santacruceño, contó también que esta operación ya estaba en manos del abogado Miguel Ángel Plo. Dijo que Plo era una persona de gran confianza de Daniel Muñoz (f) y su esposa, Carolina Pochetti, por lo cual no pudo avanzar por encontrarse con la reticencia de Plo a dejar que participara de la operación. Ahora la causa que comanda el juez Claudio Bonadio apunta a la ruta del dinero, y por eso se enfocó en las operaciones a través de las cuales Daniel Muñoz sacó unos 60 millones de dólares del país, para comprar propiedades en los Estados Unidos y luego venderlas por un monto que rondó los 70 millones de dólares. Es que la sospecha de los investigadores, es que ese dinero era de los Kirchner. Por ello la declaración de Campillo resultó importante. Campillo reveló: "A mí no me convoca el matrimonio Muñoz. Es el señor Isidro Bounine, exsecretario de la Dra. Elizabet Fernández de Kirchner. Me llamó telefónicamente". Detalló que "el llamado de Bounine fue dos o tres semanas antes del primer viaje a Estados Unidos (abril de 2016)" y que en "las primeras charlas me habló en términos abstractos. No se me dijo quién o quiénes eran los posibles clientes". Además, Campillo criticó a la expresidenta Cristina Kirchner: "Cuando la cosa adquirió ribetes de mamarracho yo me fui. Yo al doctor Kirchner le hubiese firmado una sentencia de muerte, pero a ella no. Además si él hubiese estado vivo, este mamarracho nunca hubiera ocurrido", aseguró. "Existieron tres reuniones previas al primer viaje. La primera, en la agencia de publicidad de Bounine, en el microcentro. No recuerdo la dirección. En esa reunión estábamos solos. En esta reunión, Bounine me blanqueó que su cliente era Muñoz. En la segunda reunión de la casa Williams estaban presentes el matrimonio Muñoz y Bounine. Ahí me contaron un poco más. Me comentaron que Manzanares era su persona de confianza, socio y contador. Yo les dije que si Manzanares es su persona de confianza, contador y socio, mi rol podía ser de segunda opinión", narró. "El primer viaje yo tenía todo mezclado. Y pensé que asesoraba a Bounine. Entre un viaje y otro, hubo una semana. En el segundo viaje se me aclara el panorama. El primer viaje fue a interiorizarme de cuál era la situación y cuando me doy cuenta de quiénes eran las personas comprometidas decidí abortar", repasó en su declaración. También reveló: "Se comentó delante mío que los honorarios de Plo por las maniobras de reestructuración era una cifra de varios millones de dólares. No escuché el número exacto. Lo escuché de Carolina Pochetti. Lo mencionó en una reunión. Miguel Plo era la cabeza de todo esto. Él fue el encargado de serrucharme el piso". Mientras tanto, el juez federal Claudio Bonadio ordenó una serie de procedimientos vinculados a una causa anexa a la investigación de los cuadernos de las coimas K. En total, se realizaron unos 82 operativos en reparticiones públicas y empresas que consistieron en órdenes de presentación con el objetivo de buscar información de obras públicas que se realizaron entre 2003 y 2015.