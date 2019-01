Comienza el Torneo de Ascenso

18/01/2019 -

Esta noche se pondrá en marcha el Torneo Amateur de Ascenso, que organiza la NBA Santiagueña.

Desde las 22.30 se cumplirá la siguiente programación: en Coronel Borges, Juveniles de Coronel Borges vs. Huaico Hondo A; en Club Antonio Tagliavini, Tagliavini BBC vs. Estudiantes Terciarios; en Villa Constantina, Las Estrellas vs. Clasificados en Santiago.com. Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido.

Asimismo, la NBA Santiagueña convocó a una reunión de delegados para esta noche desde las 21 en la sede de calle Alsina 912.